9,5 yılda emekli olmanın yolu

Siz de şartları oluşturabilirseniz 3600 gün ile emekli olabilirsiniz.

SSK kapsamında 3600 gün (9,5 yıl gibi bir süre) ile emeklilik hakkı elde edebilmeniz için; ilk işe giriş tarihinizin 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde olması, ilk işe giriş tarihinden itibaren 15 yıllık sigortalılık süresi ve toplamda 3600 günlük prim şartını sağlamış olmanız gerekir. 3600 gün ile emeklilik yaşı ise 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 günü birlikte tamamlamış olduğunuz tarihe göre belirleniyor.

EMEKLİLİK İÇİN HESAP NASIL YAPILIYOR?

Emekli maaş hesabında ilk defa çalışmaya başladığınız tarih ile emeklilik dilekçesini vermiş olduğunuz tarihe kadar geçen süre aralığında adınıza bildirilen tüm prime esas kazanç toplamının tüm prim günlerinize bölünerek güncellenmesi sonucu bulunan ortalama prime esas kazanç dikkate alınmakta ve hizmetlerin geçtiği yıllara göre de aylık bağlama oranları belirleniyor.

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EKONOMİ Emeklilikte yüksek maaş almanın püf noktası

2000 ÖNCESİ SİGORTALILAR EMEKLİLİKTE AVANTAJLI

En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılında önce geçen çalışmalar için verilirken en düşük aylık bağlama oranı ise 2008 yılından sonraki hizmetler için verilmekte. Posta'daki habere göre, dolayısı ile 2000 yılından önce geçen hizmetiniz ne kadar fazla ise alabileceğiniz emekli maaşı tutarı da o kadar yüksek olabiliyor.

EKONOMİ Erken emekli olmanın yolu

1600 LİRAYA KADAR EMEKLİ MAAŞI

● Eğer hizmetlerinizin tamamı 2000 öncesi ise 1400-1600 TL arasında,

● Bir kısmı 2000 öncesi bir kısmı 2000-2008 arası ise 1200-1400 TL arasında,

● Her üç döneme eşit olarak dağıldıysa 1000-1200 TL arası,

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● Büyük çoğunluğu 2008 sonrası ise 800- 1000 TL arasında emekli maaşı alabilirsiniz.

MALULİYET DURUMUNDA EMEKLİLİK

3600 gün malulen emeklilik maaşı 2018 Çalışma gücündeki kayıp oranı en az yüzde 40 ve üzerinde olan engelli erkek ve kadınlar yaş şartı aranmadan 3600 günle emeklilik hakkına sahip olabiliyor. 3600 günden engelli emekli olabilmek için; ilk işe giriş tarihinizin 5 Ağustos 1991 veya öncesinde olması, 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi şartlarını birlikte sağlamak gerekiyor.