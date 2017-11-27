EkonomiAlman devi 4 bin kişiyi işten çıkaracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa'da ekonomik kriz büyüyor: Almanya'da işten çıkarmalar devam ediyor

Alman devi 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Siemens'in ardından önce Uniper şimdi ise bir başka Alman devi işçi çıkarmaya devam ediyor. Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, Hintli Tata Steel ile yapacağı birleşmenin ardından 4 bin çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Alman şirket konuyla ilgili olarak sendikalarla görüşme sürecine bugün başladı.

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Thyssenkrupp
Thyssenkrupp

ThyssenKrupp ile Hintli Tata Steel arasında Eylül ayında duyurulan birleşme süreci gerçekleştiğinde Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi ortaya çıkacak.

Milliyet'in haberine göre, ThyssenKrupp, Tata Steel birleşmesi nedeniyle çelik bölümündeki 27 bin çalışanından yaklaşık 4 binini işten çıkarmayı planlıyor.

ThyssenKrupp 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Thyssenkrupp CEO'su Heinrich Hiesinger, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, firmanın çelik işlerinin geçmişinin 200 yıl önceye gittiğini, ancak Tata Steel ile yapılacak birleşmenin ardından firmanın çelik endüstrisi ile bağını yavaş yavaş azaltıp bir teknoloji şirketine döneceklerini söylemişti.

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