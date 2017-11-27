Avrupa'da ekonomik kriz büyüyor: Almanya'da işten çıkarmalar devam ediyor Alman devi 4 bin kişiyi işten çıkaracak Siemens'in ardından önce Uniper şimdi ise bir başka Alman devi işçi çıkarmaya devam ediyor. Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp, Hintli Tata Steel ile yapacağı birleşmenin ardından 4 bin çalışanının işine son vermeyi planlıyor. Alman şirket konuyla ilgili olarak sendikalarla görüşme sürecine bugün başladı.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 12:32 Diğer