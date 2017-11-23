Emeklilik yaşınızı hesaplayın

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı takdirde aranmamaktadır.

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EMEKLİLİK NEDİR?

Bir kimsenin belirli bir yaşa kadar prim veya kesenek ödeyerek çalışması ve genellikle ihtiyarlaması, bu yüzden fikri ve bedeni gücünü kısmen kaybetmesi sebebiyle bu husustaki kanuni şartlara haiz olduğu takdirde eski maaşının bir kısmına herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın hak kazanması hali.

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EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Türkiye'nin ortalama emeklilik yaşının 51-52 olduğunu söyledi.

Sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilen reformlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bağlı, "Sosyal güvenlik reformları öncesi müktesep haklar korunduğu ve şu anda emekli ettiklerimiz de genelde 2008 öncesi işe başlayanlar oldukları için eski mevzuata göre emekli ediyoruz. Ortalama emeklilik yaşı 51-52 olan bir ülkeyiz. Sosyal güvenlik reformunun öngördüğü 58-60 yaş aralığı var. 2037'den sonra 65 hedefi öngörülüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından yüzde 5 oranında bir kesintiye uğramasıdır. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.

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