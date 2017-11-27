Emekliye ekstra zam

Hem SSK hem Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin maaşı Ocak'ta artacak. 2018'in ilk ayında; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı, memur emeklilerine yüzde 4 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler bir yandan Ocak artışını merakla beklerken; ekstra zamlara da odaklandı.

İşte emeklilerin beklediği düzenlemeler:

EMEKLİYE YÜZDE 8-9 EK ÖDEME

Yaklaşık 12 milyon emeklinin hesabına her ay net maaşlarıyla birlikte ek ödeme de yatırılıyor. Geçmişteki vergi iadesi sisteminin yerine getirilen ek ödemede tutar, maaş üzerinden belirleniyor. 900 liranın altındaki maaşlara, net aylığın yüzde 5'i oranında ek ödeme yapılıyor. Daha yukarıdaki maaşlarda ise ek ödeme oranı yüzde 4. Takvim'in haberine göre, şimdi bu ek ödemenin yüzde 8 ya da yüzde 9'a yükselmesi gündemde. Bu durumda tüm emeklilerin geliri artacak. 2 bin lira maaşı olan emekli, her ay 80 lira ek ödeme alırken, bu tutar 160 ya da 180 liraya çıkacak.

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EMEKLİYE SEYYANEN 100 TL

Yeni emeklilere ve emeklilik için gün sayanlara 100 lira seyyanen zam ihtimali var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine geçen yıl yapılan 100 liralık seyyanen zammın, bu yıl içinde emekli olanlar ve gelecek dönemde emekli olacaklar için de uygulanması gündemde. Emekli dernekleri, memur emeklilerinin maaşlarına 2015'te yapılan ortalama 100 liralık artışta süre sınırı olmadığını, 2016 ve sonraki yıllarda emekli olanların da faydalanmaya devam ettiğini belirterek, "Buna karşın SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 100 liralık iyileştirilmesi 2016 ile sınırlı kaldı. Durum düzeltilmeli" diyor.

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EMEKLİYE 355 TL İNTİBAK ARTIŞI

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı için karar zamanı yaklaştı. Anayasa Mahkemesi'nden intibak vizesi çıkarsa, emekliler yeni bir zamma kavuşacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak, intibak zamları belirlenecek. Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, karar yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor.

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