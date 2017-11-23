Gram altın ne kadar? 23 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın 163 liranın üzerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,4 lira seviyelerinde dengelendi. Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Uzmanlar, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel hareket ettiğini hatırlatarak, gram altında teknik açıdan 162,7 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Peki altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...