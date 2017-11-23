Gram altın 163 liranın üzerinde

İstanbul Kapalıçarşı’da dün 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, öğleden sonra dolar kurundaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 162,9 liradan tamamladı.
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 163,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.095 liradan satılıyor.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bugün (11.00) itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
162,46
162,45
|Cumhuriyet
1084,17
1100,56
|22 Ayar Bilezik
148,80
149,89
|Lira Ziynet
1046,54
1080,05
|Yarım Ziynet
523,27
540,02
|Çeyrek Ziynet
261,63
270,01
Ons altın 1.290 dolar seviyesinde
Dünkü yüzde 0,94'lük yükselişin ardından bugün negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.290,15 dolardan işlem görüyor.
- AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından dolar kurunun diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.
Fed'in toplantı tutanaklarında, yetkililerin, faiz artırımına ilişkin destekleri artarken, enflasyonun "inatçı" biçimde düşük kalmasını vurgulamalarının ardından doların gerilediğini belirten Memiş, buna paralel altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini kaydetti.
"Gram altın dolar kuruna paralel hareket ediyor"
- Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel hareket ettiğini hatırlatarak, gram altında teknik açıdan 162,7 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.
- Bugün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla piyasalarda yatay bir seyir izlenebileceğini ifade eden Memiş, Avrupa'da açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.