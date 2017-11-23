EkonomiGram altın 163 liranın üzerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın ne kadar? 23 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları

Gram altın 163 liranın üzerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,4 lira seviyelerinde dengelendi. Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak altın fiyatlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Uzmanlar, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel hareket ettiğini hatırlatarak, gram altında teknik açıdan 162,7 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Peki altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haber MerkeziAAYeni Şafak
Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son durum...
Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son durum...

İstanbul Kapalıçarşı’da dün 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, öğleden sonra dolar kurundaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 162,9 liradan tamamladı.

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 163,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.095 liradan satılıyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bugün (11.00) itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın FiyatlarıAlışSatış
Gram

162,46

162,45

Cumhuriyet

1084,17

1100,56

22 Ayar Bilezik

148,80

149,89

Lira Ziynet

1046,54

1080,05

Yarım Ziynet

523,27

540,02

Çeyrek Ziynet

261,63

270,01


Ons altın 1.290 dolar seviyesinde

Dünkü yüzde 0,94'lük yükselişin ardından bugün negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.290,15 dolardan işlem görüyor.

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  • AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından dolar kurunun diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Fed'in toplantı tutanaklarında, yetkililerin, faiz artırımına ilişkin destekleri artarken, enflasyonun "inatçı" biçimde düşük kalmasını vurgulamalarının ardından doların gerilediğini belirten Memiş, buna paralel altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini kaydetti.

"Gram altın dolar kuruna paralel hareket ediyor"

  • Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel hareket ettiğini hatırlatarak, gram altında teknik açıdan 162,7 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.
  • Bugün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla piyasalarda yatay bir seyir izlenebileceğini ifade eden Memiş, Avrupa'da açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

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