Gram altın günü 162,89 lira seviyesinden kapattı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 162,89 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1085,00 lira oldu.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bugün (18.30) itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 162,83

162,89

Cumhuriyet 1070,00

1085,00

22 Ayar Bilezik 148,50

148,55

Lira Ziynet 1042,11

1062,02

Yarım Ziynet 519,43

532,64

Çeyrek Ziynet 260,53

266,32





Ons altın 1.291,64 dolar seviyesinde

Dünkü yüzde 0,94'lük yükselişin ardından bugün negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.291,64 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından dolar kurunun diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

Fed'in toplantı tutanaklarında, yetkililerin, faiz artırımına ilişkin destekleri artarken, enflasyonun "inatçı" biçimde düşük kalmasını vurgulamalarının ardından doların gerilediğini belirten Memiş, buna paralel altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini kaydetti.

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"Gram altın dolar kuruna paralel hareket ediyor"

Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel hareket ettiğini hatırlatarak, gram altında teknik açıdan 162,7 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Bugün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla piyasalarda yatay bir seyir izlenebileceğini ifade eden Memiş, Avrupa'da açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Altında yeni rekorlar bekleniyor

Dolar kurundaki sert hareketlerin etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altının gram fiyatı dün 164,2 liranın üzerini görürken, uzmanlar, şu anda 162 lira seviyesinde seyreden gram altının 170 liraya çıkmasını bekliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden gram altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Ekimdeki yüzde 5,6'lık getirisini bu aya da taşıyan gram altın, kasımın başından bu yana yüzde 4,8 getiri elde etti. Gram altın, yılın başından bu yana da yatırımcısına yüzde 24 kazanç sağladı.

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, gram altının bu performansının arkasında TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Altının performansı tedirgin edici bir durum. Çünkü altın ithalatçısı bir ülkeyiz. Hem TL değer kaybederken hem de altın fiyatlarının ons ile şekillendiğini göz önüne alırsak 'gram altında alım fırsatı için tren kaçtı mı' sorusu akla geliyor. Şunu fark ediyoruz ki; 'gram altın alınır mı satılır mı' sorusuna artık dolar/TL hareketine bakarak yanıt verir olduk."

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Dolar/TL'nin 4 TL seviyesinden uzak olmadığını, böyle bir durumda ons altının 1.280-1.295 dolar dar bant aralığında işlem göreceği göz önüne alındığında gram altının 165-167 liraya doğru gitmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Cevizci, dolar kurunun yükselişini koruması durumunda altının gramının 170 TL seviyesine yaklaşabileceğini bildirdi.

"Alım düşünenler 161,5-163 lira aralığını düşünebilir"

Aylin Cevizci, "Alım düşünenler 161,5-163 lira aralığını düşünebilir. Teknik olarak yeni rekor seviyelerde alımlar riskli olabileceği gibi realizasyon sağlamak için beklemek gerekebilir." dedi.

Cevizci, 12-13 Aralık'taki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının piyasaların gündeminde olduğunu belirterek, ABD ekonomisine dair veri setinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Cevizci, yurt içi piyasaların de gelecek ay enflasyon ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısına odaklanacağını bildirdi.

"TL'nin değer kaybetmesi altının gram fiyatını yükseltti"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan da son dönemde gram altın fiyatındaki performansı değerlendirmek için hem ons altın hem de dolar/TL'deki trendi iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.

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Erkan, ons altın fiyatında gerek jeopolitik gerekse mali ve parasal politika belirsizlikleri çerçevesinde dolar ve faizlerde görülen gerilemelerin etkili olduğunu belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 2,30'lu seviyelere çekildiği ortamda, zaman zaman Kuzey Kore, Avrupa'daki merkezi hükümetlerin zayıflaması, ABD vergi reformu belirsizliği, Washington'dan yükselen politik riskler gibi etmenler etkili oldu." dedi.

TL'nin değer kaybettiği bu ortamda, TL bazlı altın fiyatlarının da yükseldiğine dikkati çeken Erkan, altın fiyatlarının artmasının altın talebinin de yüksek kalmasına neden olduğunu, bunun da altının gram fiyatını 160 TL'nin üzerine çıkarttığını söyledi.

Erkan, altının ons fiyatında 1.285 ve 1.270 doların önemli destek seviyesi olduğunu, 1.310 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade ederek, "4 üzerinde bir dolar/TL ve 1.300 doların üzerinde bir ons fiyatı, gram altının da 170 TL bandına hareket etmesi demek olacaktır. TL'de ilave değer kayıpları olursa bu bandın üzerine de çıkabilir" diye konuştu.

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