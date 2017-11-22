'Piyasadaki kargaşa geride kalacak'

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen ekonomi zirvesinde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Türkiye piyasalarında son dönemde ciddi dalgalanma olduğunu belirten Şimşek "Bunları iyi anlamak ve sakin bir şekilde paniklemeden resmi doğru okumak çok önemli" dedi.

Bloomberg'in haberine göre, Türkiye ekonomisinin ve piyasaların şoklara karşı dayanıklılık gösterdiğini ve muazzam bir performans gösterdiğini söyleyen Şimşek "Bugün ABD ve Batı ile yaşanan sorunlar geçicidir. Türkiye'yi güçlü kılan birkaç temel husus var. Kamu sektörünün bilançosu hiç olmadığı kadar güçlü" dedi. Türkiye'nin kamu borcunun Döviz kuruna ve faizlere duyarlılığının azaldığını söyleyen Şimşek "eskiden Hazine'nin borcunun yüzde 58'i Döviz cinsindeyken bugün bu oran yüzde 39 civarında" dedi.

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"Yatırım ikliminde iyileşme var"

Şimşek bankacılık sektörünün sağlam olduğunu, güçlü bir sermaye yapısı olduğunu söyledi. Şimşek Türkiye'nin şoklara karşı direncini daha da artıracak adımlara devam edeceklerini, yapısal reform gündemini uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen ekonomi zirvesinde önemli mesajlar verdi.

Şimşek yatırım ikliminde iyileşme olduğunu, yatırımların önemli kısmının inşaata gittiğini dile getirdi. "yatırımlar aslında makul düzeyde. yatırımların milli gelire oranı yüzde 29 ama yatırımların önemli kısmı makine teçhizata ve AR-GE'ye değil, inşaata gidiyor. Bizim ticarete konu olan alanlarda yatırımlara ihtiyacımız büyük ama yatırım ikliminde iyileşme var" diye konuştu.

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Önceliklerinin eğitim olduğunu kaydeden Şimşek vergilerin önemli kısmının da eğitime gittiğini vurguladı.

"Güçlü reform çabasına gireceğiz"

Türkiye'ye doğrudan yatırım girişinde hızlanma olduğunu aktaran Şimşek "şirket sayısı 10 arttan fazla arttı ama daha çok ilerleyeceğiz. Geçen yıl önemli reformlar yaptık, bunlara devam edeceğiz" dedi.

Önceliklerinin eğitim olduğunu kaydeden Şimşek vergilerin önemli kısmının da eğitime gittiğini vurguladı.

Şimşek istihdam oranının artması gerektiğini ve artacağını, kadının işgücüne katılım oranını da artıracaklarını söyledi.

"Türkiye'nin geleceği parlak"

Şimşek "Uzun vadede Türkiye'nin geleceği parlak. Bu kadar iç ve dış şoka rağmen Türkiye %5.6 büyüdü. Büyüme performansı diğer gelilşen ülkelere göre oldukça güçlü. Türkiye'nin coğrafyası yük gibi görünebilir ama büyük fırsatlar içeriyor. Türkiye önemli bir enerji koridoru, önemli bir lojistik merkezi, altyapısı hızla gelişiyor...Türkiye'nin geleceğine ilişkin kötümser olamazsınız. Günlük piyasa iniş çıkışlarına sebep olan faktörler ortadan kalkınca normalleşme sağlanacak. Avrupa'da ilk 3'e, dünyada ilk 10'a girecek. Dolayısıyla Türkiye'de olmak kaçınılmaz bir şekilde avantajlıdır" diye konuştu.

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"Piyasalardaki kargaşa geride kalacak"

Şimşek "Bugünkü piyasadaki kargaşa, ABD'deki dava vs hepsi geride kalacak. Türkiye'nin güçlü hükümeti var, siyasi istikrar var, önü açık. Kamu maliyesi, bankacılık sektörü ve adaptasyon kabiliyeti yüksek. Borçluluğu bilanço anlamında iddia edildiği gibi kötü değil...Bugün cari açık sorunu var ama birkaç yıl öncesine göre daha yönetilebilir. Kurdan beslenen enflasyonist süreç var, eninde sonunda tek haneye indireceğiz ve Türkiye tehditler azaldfıkça OHAL gibi konularda da normalleşecek" dedi.

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