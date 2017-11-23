Tapu almak için 15 dakika önemli

Tapu işlemleri için ilk etapta başvuru sırası almak için online randevu alınabilir.

İŞTE TAPU RANDEVUSU ALMANIN YOLLARI

EKONOMİ Tapu harcını hesaplamak çok kolay

Başvuru için online randevu alınıp, işlem randevusu alındığında ise işlem randevusu konusunda dikkat edilmesi gerekenler;

Tapu randevusunda karşınızda böyle bir ekran olacak.

– Randevu alma işlemi sırasında Nüfus Cüzdanı ve Tapu Senedi belgesinin yanınızda olması gerekir.

EKONOMİ Tapu’nun gökteki gözü: TC-KDR

– Randevu saatinden 15 dakika önce başvuruda bulunulmalı aksi halde randevu iptal edilir.

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Tapu randevusu almak için bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz.

– 1 yıl içinde aynı TC Kimlik ve Tapu Senedi için alınan randevu her hangi bir sebepten dolayı 3 kere gerçekleşmezse 1 yıl içinde yeni bir randevu verilmez.

EKONOMİ Tapuda web emlakçı dönemi

– Gerçek veya tüzel kişiler aynı gün için tek bir randevu alabilir.

Randevunuzu onayladığızda tapu için gidebilirsiniz.