Tapu almak için 15 dakika önemli

Tapu işlemleri için ilk etapta başvuru sırası almak için online randevu alınabilir.
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İŞTE TAPU RANDEVUSU ALMANIN YOLLARI
Başvuru için online randevu alınıp, işlem randevusu alındığında ise işlem randevusu konusunda dikkat edilmesi gerekenler;
– Randevu alma işlemi sırasında Nüfus Cüzdanı ve Tapu Senedi belgesinin yanınızda olması gerekir.
– Randevu saatinden 15 dakika önce başvuruda bulunulmalı aksi halde randevu iptal edilir.
– 1 yıl içinde aynı TC Kimlik ve Tapu Senedi için alınan randevu her hangi bir sebepten dolayı 3 kere gerçekleşmezse 1 yıl içinde yeni bir randevu verilmez.
– Gerçek veya tüzel kişiler aynı gün için tek bir randevu alabilir.