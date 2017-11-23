EkonomiTapu almak için 15 dakika önemli
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Tapu randevusu nasıl alınır? Online tapu randevusu alma

Tapu almak için 15 dakika önemli

Ev mi alıyorsunuz? Bu sevindirici gelişmeden sonra tapunuzu alma zamanı mı geldi? Bu işlem çok basit. Öncelikle tapu randevusu almanız gerekiyor. Tapu randevusu nasıl alınır? Tapu randevusunda ne yapmanız gerekir? İşte detaylar

Haber MerkeziYeni Şafak
Tapu randevusunu online olarak alabilirsiniz.
Tapu randevusunu online olarak alabilirsiniz.

Tapu işlemleri için ilk etapta başvuru sırası almak için online randevu alınabilir.

TAPU RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE TAPU RANDEVUSU ALMANIN YOLLARI

Tapu harcını hesaplamak çok kolay
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Tapu harcını hesaplamak çok kolay

Başvuru için online randevu alınıp, işlem randevusu alındığında ise işlem randevusu konusunda dikkat edilmesi gerekenler;

Tapu randevusunda karşınızda böyle bir ekran olacak.

– Randevu alma işlemi sırasında Nüfus Cüzdanı ve Tapu Senedi belgesinin yanınızda olması gerekir.

Tapu’nun gökteki gözü: TC-KDR
EKONOMİ
Tapu’nun gökteki gözü: TC-KDR

– Randevu saatinden 15 dakika önce başvuruda bulunulmalı aksi halde randevu iptal edilir.

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Tapu randevusu almak için bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz.

– 1 yıl içinde aynı TC Kimlik ve Tapu Senedi için alınan randevu her hangi bir sebepten dolayı 3 kere gerçekleşmezse 1 yıl içinde yeni bir randevu verilmez.

Tapuda web emlakçı dönemi
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Tapuda web emlakçı dönemi

– Gerçek veya tüzel kişiler aynı gün için tek bir randevu alabilir.

Randevunuzu onayladığızda tapu için gidebilirsiniz.

Evinizi e-devlet taşıyacak
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Evinizi e-devlet taşıyacak

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