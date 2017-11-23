Tapu harcını hesaplamak çok kolay

Artık ev sahibi olmak istiyorsunuz. Beğendiğiniz bir ev var ama kafanız tapu konusunda karışık. Biliyorsunuz, bir evin üzerinizde olduğunu göstermek için verilen bir belge. Bu belgeyi nasıl alırsınız onun yollarını birlikte irdeleyelim...

TAPU NEDİR?

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belgedir. Buna halk arasında “tapu senedi” de denmektedir. Daimi ve müstakil haklar için de tapu senedi düzenlenebilmektedir.

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TAPU HARCI NEDİR?

Devletin verdiği hizmet üzerinden aldığı maddi bedele harç diyoruz. Emlak ve gayrimenkul kapsamında kamu kuruluşlarından yapılan işlemlerde ise tapu harcı alınıyor. Peki tapu harcı nedir? Tapu harcı, gayrimenkul alım – satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsil edilen tapu hizmetlerinin bedeline deniyor. Tapu harcı yatırılmadığı takdirde tapu işlemleri gerçekleştirilemiyor.

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TAPU İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

– Eğer internet üzerinden online randevu alınmadıysa, sıramatikten TC kimlik no ile sıra numarası alınır.

– Sıra geldiğinde önbaşvuru odasına geçilir.

– Başvuru istem belgesinin işlem bitene kadar kaybedilmemesi gerekir.

– Başvuru istem belgesinin sağ üst köşesindeki başvuru numarası yer alıyor. İşlemlerin her aşamasının kontrolü bu numarayla yapılabilir.

– Gerekli incelemelerden sonra cep telefonuna bilgi mesajı gelir.

– Verilen başvuru istem belgesindeki numarayla, mesaj geldikten sonra ilgili banka şubesine gidip tapu harçlarını yatırıp, mesajda belirtilen randevu saatinden en az 15 dakika önce tapuda kimlik asılları ve tapu harç dekontları ile hazır bulunulması gerekir.

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– Tapu harç dekontlarını ilgili memura verdikten sonra randevu saatinde monitörlerden başvuru nosu ile imzaya atmak için çağrıda bulunur.

– Her koridorda monitör bulunur, monitörde verilen başvuru no’su görülünce ve sesli olarak başvuru no’su anons edilince Akit Odasına imzaya gidilir.

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Tapu harcı hesaplama işleminde 2017 yılı oranı binde 15 olarak belirlendi. Yani gayrimenkulün tapu dairesindeki tapu devir işlemleri için taşınmazın asıl satış bedeli üzerinden binde 15 oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu harcı ödemesi, hem satıcı olan mülk sahibi hem de alıcı ayrı ayrı olarak yapılıyor.

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Tapu harcı, bazı durumlarda satıcı olan mülk sahibi alıcıyla anlaşma yaparak binde 30'luk oranı yalnız alıcıdan tahsil edilebiliyor.

Tapu masrafları kapsamında tapu harcı dışında tapu döner sermaye masrafları da bulunuyor. Tapu harcı hesaplama 2017 yılında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılı tarifesine göre, tapu döner sermaye tutarı yüzde 10,11'lik yeniden değerleme oranı ile birlikte 82,50 lira olan bedelin de tapu harcı ile birlikte ödenmesi gerekiyor. 2018 yılında bu rakamların ne olacağını göreceğiz.

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2017 İÇİN TAPU HARCI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Tapu harcı hesaplama 2017 işleminin daha net anlaşılabilmesi için tapu harcı hesaplama 2017 işlemini bir örnekle açıklayalım :

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Ayşe Hanım Bey, gerçek satış bedeli 200 bin lira olan evini satıyor. 2017 tapu harcı hesaplama işlemine göre Ahmet Bey'in tapu dairesinde 3 bin lira tapu harcı ödemesi gerekiyor. Eğer tapu harcının tamamı olan binde 30'luk bölümünü alıcı ödeyecekse bu tutar 6 bin lira oluyor. Buna ek olarak tapu döner sermaye bedeli olan 82,50 lirayı da ödemek durumunda kalıyor. 2018 yılında tapu harcı rakamları daha farklı olacak.

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TAPU HESAPLAMA TABLOSU (2017)

-500 bin lira satış değeri olan ev için 7 bin 500 lira tamamını alıcı ödeyecekse 15 bin lira,

-400 bin lira satış değeri olan ev için 6 bin lira tamamını alıcı ödeyecekse 12 bin lira,

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-300 bin lira satış değeri olan ev için 4 bin 500 lira tamamını alıcı ödeyecekse 9 bin lira,

-200 bin lira satış değeri olan ev için 3 bin lira tamamını alıcı ödeyecekse 6 bin lira,

-100 bin lira satış değeri olan ev için ise Bin 500 lira tamamını alıcı ödeyecekse 3 bin lira tapu harcı ödemesi yapılıyor.