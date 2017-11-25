'15 Temmuz'da AK Parti'nin kaderi ülkeyle birleşti'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "15 Temmuz'da bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderiyle birleşmiştir. Bu ülkenin bekasındaki en önemli yapı taşı bu parti, bu partinin kadroları olmuştur." dedi.

Bakan Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile katıldığı AK Parti Dernekpazarı Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine önemli bir çıta koyduğunu söyledi.

O çıtayı yakalamak için çok ama çok çalışmak zorunda olduklarını bir an dahi unutmadıklarını ifade eden Albayrak, "Çünkü son 15 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini AK Parti'li olsun ya da olmasın yüreğinde vicdanı olan bir insan elini kalbine götürsün ve bir baksın. Desin ki (15 sene önce Türkiye neredeydi şimdi nerede.)" diye konuştu.

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Albayrak, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğine dikkati çekerek, ülkenin bulunduğu bölge ve dünyanın çok büyük krizlere gebe olduğu bir süreç yaşandığını anlattı.

3,5 Suriyeli kadın ve çocuk ülkemizde

Ortadoğu ve Asya Pasifik coğrafyasında çok büyük bir krizle yaşandığını dile getiren Albayrak, "10 yıldır gelen savaş, ölümler, milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu. Sadece 3,5 milyon Suriyeli kadın ve çocuk ülkemizde insan var. Birileri bölgede yaşanan krizi Türkiye'ye ve dünyaya ihraç etmeye çalışıyor. Biz bunları görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye genelinde AK Parti'nin yüzlerce kongre düzenlediğini kaydeden Albayrak, "Sadece siyasi partinin kaderini mi oyluyoruz? Yerine bir ekip geliyor, diğeri gidiyor ya da mevcut ekip devam ediyor. 15 Temmuz'da bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderiyle birleşmiştir. Bu ülkenin bekasındaki en önemli yapı taşı bu parti, bu partinin kadroları olmuştur. Bize düşen AK Parti siyasetinin ötesinde tüm Türkiye siyasetini kuşatacak bir dille sokağa çıkmak olmuştur. Eski ekip, yeni ekip, böyle bir şey yok." şeklinde konuştu.

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"Gece gündüz çalışmamız lazım"

Albayrak, AK Parti'de siyasetin ötesinde bir siyaset olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu siyaseten çıkan sonuç sadece 80 milyonun kaderini değil, 1,5 milyar Müslüman coğrafyasının kaderini de değil, tüm dünya mazlumlarının kaderini etkileyecek. O zaman AK Parti'de siyasetin ötesinde bir siyaset var. Burada seçilen kongredeki yeni ekip ve diğer ilçeler bitmedi görev. Bugün burada, yarın orada. Eğer bu dava ve bu istikamet Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir davaysa bu bize düşen zerre dahi olsa onun omzundan yük almaktır. Eğer öyleyse 2019 çok büyük bir tarihi kırılmadır, gece gündüz çalışmamız lazım."

"Herkesin elinden tutmamız gerekiyor"

Oynanan oyunları ve tuzakları bilmeyen ya da görmeyenlere anlatacaklarına işaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"AK Parti üyesi olsun ya da olmasın her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına düşen, bugün oynanan bu büyük oyunu ve tuzağı görüp görmeyen, bilmeyen ve anlamayan herkese anlatmaktır. Mesele çok büyük. Mesele asfalt ve yol meselesi değil. Onları da halledeceğiz. Bu ülkede dikili ağacı olanlar değil yine biz yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bundan sonrası bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bir dönemde hiçbir arkadaşımıza ya da kardeşimize küçük bir küskünlük, kırgınlık, kızgınlık, kavga bırakın yakışmayı bu davaya büyük kötülüktür. Bizim 80 milyonun kucaklaşması gereken bir dönemde herkesin elinden tutmamız gerekiyor. Çünkü bizim aldığımız ilahi emir ve ahlak da böyle."

Konuşmaların ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, ilçede yaşayan engelli vatandaşlarca yapılan el sanatları ürünleri hediye edildi.