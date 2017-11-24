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POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi! Marmara Üniversitesi Ahmet Davutoğlu'nun konferansını iptal etti

Ahmet Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Marmara Üniversitesi, eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun okulda vermeyi planladığı konferansı sürpriz bir şekilde iptal etti. Konferansın iptalini

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu Twitter'dan duyurdu.

Haber MerkeziYeni Şafak
AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu
AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun "Duruş" adlı yeni kitabıyla ilgili olarak "Bilgiden Bilince Ahlaktan Davranışa" başlıklı bir konferans düzenleyeceğini duyurmuştu.

27 Kasım tarihinde yapılacağı daha önce açıklanan bu konferans bugün iptal edildi. Öğrenci topluluğu, konferansın iptal edildiğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından Twitter'dan tekrar paylaşımda bulunan Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu açıklamada "İptal edilen Ahmet Davutoğlu etkinliğimizle ilgili; Kulübümüz yönetimi tarafından herhangi bir basın kuruluşuna açıklama yapılmamıştır, demeç verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

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