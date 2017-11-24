Ahmet Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu, AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun "Duruş" adlı yeni kitabıyla ilgili olarak "Bilgiden Bilince Ahlaktan Davranışa" başlıklı bir konferans düzenleyeceğini duyurmuştu.

27 Kasım tarihinde yapılacağı daha önce açıklanan bu konferans bugün iptal edildi. Öğrenci topluluğu, konferansın iptal edildiğini açıkladı.

Fakültemizde 27 Kasım 2017 de icra edeceğimiz Prof.Dr. Ahmet Davutoğlu Hoca ile DURUŞ KONUŞMALARI "Bilgiden Bilince Ahlaktan Davranışa" adlı konferans elimizde olmayan sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Bilim, İrfan ve Erdemin koşulsuz her alanda ruhlara nakşetmesi ümidiyle... pic.twitter.com/haBzGAyCIz

— MÜSAT (@musatofficial) 23 Kasım 2017

Bu açıklamanın ardından Twitter'dan tekrar paylaşımda bulunan Marmara Üniversitesi Sosyal Araştırmalar Öğrenci Topluluğu açıklamada "İptal edilen Ahmet Davutoğlu etkinliğimizle ilgili; Kulübümüz yönetimi tarafından herhangi bir basın kuruluşuna açıklama yapılmamıştır, demeç verilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.