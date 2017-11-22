Akdeniz’de Türkiye karşıtı eksen

Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kuşatmaya yönelik yeni bir eksen oluşturma çabalarına hız verdi. Son olarak, liderler dün Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir araya geldi. Üç ülke beşinci kez liderler düzeyinde bir araya gelmiş oldu. Önceki gün de Mısır Devlet Başkanı darbeci general Abdulfettah Sisi, Güney Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiadis ile ikili görüşmelerde bulunmuştu. Anastasiadis, Sisi’nin ziyaretinin, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır üçlü liderler zirve toplantısı öncesi ilişkileri derinleştirme ve geliştirme konusundaki kararlılığın açık göstergesi olduğunu ifade etti. Kasım ayı başında da Mısır ve Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Rodos adasında askeri tatbikat düzenlemişti. Tatbikata Türkiye çok sert tepki göstermişti. Üç ülkenin son yıllarda gerçekleştirdiği işbirliğinde hedefin Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de kuşatmak ve enerji havzalarını kendi aralarında paylaşmak olduğu değerlendiriliyor.

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HEDEF ENERJİ KAYNAKLARI

Önceki gün Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, konuğu Sisi ile yaptığı ortak basın açıklamasında iki ülke arasındaki ilişkilerde ortak paydanın enerji kaynakları olduğunu belirtti. Anastasiadis, “Sisi ile bölgemizde önemli hidrokarbon yatakları keşfedilmesinin Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesine bulunmaz fırsat oluşturduğu konusunda görüş birliğine vardık” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Anastasiadis, yapıcı görüşmeler sonucunda iki ülke arasında çeşitli işbirliği mutabakatları imzalanmasının kararlaştırıldığına işaret etti. Sisi’nin ülkeye ziyaretini tarihi olarak niteleyen Rum lider, iki tarafın ilişkileri derinleştirme ve geliştirme konusunda kararlı olduklarını da vurguladı.

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TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Türk Dışişleri Bakanlığı ise Sisi’nin Güney Kıbrıs yönetimi ile yaptığı anlaşmalara sert tepki göstererek, “yok hükmünde” olduğunu açıkladı. Darbeci general Sisi’nin gerçekleştirmekte olduğu Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde imzalanan ikili anlaşmaların yanı sıra dün gerçekleştirilen Güney Kıbrıs-Mısır-Yunanistan üçlü görüşmesi neticesinde ortaya çıkacak işbirliği anlaşmalarının da Kıbrıslı Türkleri hiçbir şekilde bağlamadığını ve yok hükmünde sayılacağı Bakanlığın açıklamasında vurgulandı.