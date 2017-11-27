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Ankapark

'Ankapark projesi devam ediyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Ankara'nın yeni projesi Ankapark'ın kaldırılmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Haber MerkeziAA
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tuna'dan Ankapark açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tuna'dan Ankapark açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankapark'ın kaldırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Ankara'nın En'leri Ödül Töreni"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tuna, bir gazetecinin yönelttiği "Ankapark kaldırılacak mı" şeklindeki sorusuna, "Hayır efendim, öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey yok." yanıtını verdi.

Mustafa Tuna, Ankapark'ın maliyetinin 2 milyar lira olduğu yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine ise "Gördüğüm kadarıyla iş bittiği zaman KDV'siyle, vesairesiyle o rakamları bulacağını düşünüyorum. Net bir rakam ben de matematik olarak elime alıp çıkarmadım. Ama proje devam ediyor." dedi.

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