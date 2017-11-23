Bahçeli'yi atlılar karşıladı, teber hediye edildi

Bir dizi açılış yapmak için Manisa'nın ilçelerine gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Selendi ilçesinde yapılan programın ardından Kula Belediyesini de ziyaret ederek kısa süreli bir mola verdi.

Kula ziyaretinde Bahçeli'ye kök boyalı el dokuması Kula halısı hediye edildi.

Atlılarla karşılandı "teber" hediye edildi

Kula'dan sonra toplu açılış törenine katılmak üzere Alaşehir ilçesine gelen Bahçeli, ilçe girişinde atlı bir grup tarafından karşılanırken, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Bahçeli'ye teber hediye etti.

Bahçeli burada ellerinde geçmişteki Türk devletleri ve Türk boylarının bayrakları olan atlı bir grup tarafından karşılandı.

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Alaşehir'de Bahçeli'yi atlı bir grup karşıladı.

Atlı grup eşliğinde Bahçeli, Alaşehir Belediyesine geldi. Bahçeli, burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban ile bir araya geldi.

Karaçoban, Bahçeli'ye teber hediye etti.