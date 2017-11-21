Bolu'da vahşet: Önce bıçakladı ardından yaktı

Yanmış haldeki cesedin 17 yaşındaki Burak Altuntaş'a ait olduğu tespit edildi.

Bolu'da, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşını bıçakladıktan sonra yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisinde yanmış ceset olduğu ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, su kanalının geçtiği bölgede menfezin altında cesedi buldu.

Yanmış haldeki cesedin 17 yaşındaki Burak Altuntaş'a ait olduğunu belirleyen ekipler, olayın fail veye faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili Altuntaş'ın arkadaşı olduğu öğrenilen F.A. (20) gözaltına alındı.

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Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, alkol aldıkları esnada alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan anne ve babası ayrı olduğu için Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki yetiştirme yurdunda kalan Altuntaş'ın, 15 gün önce yurttan kaçtığı öğrenildi.