"Bu kadar silah nerede kullanılacak?"

Mehmet Acet, Zekeriya Kurşun, Yusuf Kaplan, Aydın Ünal ve Bülent Orakoğlu'nun yazılarının en dikkati çeken bölümleri:
0. Mehmet Acet: ABD o silahları nerede kullandıracak?
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İranlı mevkidaşları ile yaptığı Soçi zirvesinden dönerken, daha dönüş yolunda, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapacağını
açıklamıştı
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Bir gün sonra gerçekleşen o telefon görüşmesinin bir ‘Soçi bağlamının’olacağı o an belli olmuştu zaten.
Erdoğan-Trump görüşmesinin manşeti ise, aynı gün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamasıyla günyüzüne çıkmış oldu.Trump Erdoğan’a, “Bundan böyle YPG’ye artık silah yardımı yapılmayacağı, bu konuda ilgili kişi ve kurumların talimatlandırıldığı” sözünü vermişti.
Soçi’deki resimden rahatsız olan Washington’un nasıl bir adımla mukabele edeceğini de bu şekilde öğrenmiş olduk.
Mehmet Acet'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Zekeriya Kurşun: Yeni ittifak fotoğrafları ne anlatıyor?
Lübnan Başbakanı uzun bir turdan sonra ülkesine
döndü. Başbakan Hariri’nin istifa edip sonra görevine dönmesinin altına yatan gerekçeler hala gizemini koruyor. Ama en azından Fransa’dan aldığı teminat ile Lübnan’a döndüğü de anlaşılıyor. Elbette kendi açıklamaları ve yapılan yorumlar kısmen istifasının sebeplerini veya bahanelerini ortaya koymuştur. Fakat sunulan gerekçeler, Bosna’da bir köprü başında Avusturya veliahdının öldürülmesi hikayesinin Birinci Dünya Savaşı’nın sebebi olarak gösterilmesi kadar yetersizdir. Hariri’nin ısrarla Lübnan’da oluşan şartların babasının suikasta uğradığı şartlara benzediğini söylemesi ve daha sonra bunu ‘bir uyarı’ diye nitelemesi -öngörüsüzlük değilse- büyük bir sorunun varlığına işarettir. Peki, Birinci Dünya Savaşı öncesi şartlar ile bugün verilen ittifak fotoğrafları neleri işaret ediyor?
20. Yüzyılın başına gelindiğinde, Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarını önlemeye dönük olarak 1871’den beri sürdürdükleri silahlı barış ve bloklaşmalar 1914 yılına yaklaşıldığında artık fayda vermiyordu. Aksine gün geçtikçe devletlerarası rekabet daha da kızışıyordu.
Zekeriya Kurşun'un yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Yusuf Kaplan: Diyanet için üç büyük atılım önerisi
Cuma günü Anadolu Âlimler Birliği (Âlimbir) Başkanı Ömer Faruk Akkaya Hocamızın girişimi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın kıraat hocası Reisü’l-Kurra Mustafa Demirkan Hocamızın öncülüğüyle Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Hocamızı ziyaret ettik, istişarelerde bulunduk ve tabii İhsan Şenocak Hoca’nın durumunu konuştuk.
Ali Erbaş Hoca, ekibiyle nezih bir ortamda karşıladı bizi.
Ömer Faruk Akkaya Hoca, Âlimbir adına nefis bir Hilye-i Şerif hediye etti.
Hilye-i Şerif odaya getirildiğinde herkes ayağa kalktı, Ali Erbaş Hoca hepimizi düşündüren bir davranışta bulundu. “Ben bu Hilye-i Şerif’i böyle almayayım. Cübbemi giyeyim” dedi ve koşa koşa gitti, cübbesini giyerek geldi.
Yusuf Kaplan'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Aydın Ünal:
Siyasi sonuçları
1. Türkiye’de saflar daha da sıklaşır. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan kendi seçmen kitlelerinin de üzerinde bir sahiplenmeye mazhar olurlar. 17/25 Aralık 2013’teki saldırı, AK Parti’nin 30 Mart yerel seçim zaferini, Recep Tayyip Erdoğan’ın da 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçim zaferini güçlendirmişti. ABD’nin tamamen siyasi amaçlı yürüttüğü Zarrab davası da, 2019’da hem yerel seçimlerde, hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, seçmenin en güçlü partide ve liderde tekrar buluşmasını sağlar.
CHP, 17/25 Aralık operasyonu için önceden kurgulanmış; CHP Genel Başkanı operasyonun parçası olacak şekilde kaset komplosuyla işbaşına getirilmişti. ABD’de yeniden tezgaha sürülen 17/25 Aralık operasyonuna CHP’nin bir kez daha “borazanlık” yapacağı gözüküyor. CHP bu sefer, ABD ve FETÖ’nün Türkiye’ye dışarıdan yaptığı operasyona payanda olmanın bedelini ağır öder. CHP içindeki milli/ulusalcı kanat, Türkiye’ye yönelik bir saldırının içinde CHP’nin de yer almasını bu sefer hazmedemez.
Aydın Ünal'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız: 0. Bülent Orakoğlu: Aselsan şehitleri
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Ocak 2016 tarihinde ASELSAN cinayetlerinde ‘FETÖ’nün rolü’ başlıklı yazımda; ‘’ Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK gibi kurumlarda, yerli savunma sanayii üretiminde ‘Milli Tank, Gemi, Uçak, Helikopter İHA ve Uzun Menzilli Füze Savunma Sistemleri’ projelerinde çalışan stratejik ve kozmik bilgilere sahip mühendis ve uzman personelin ve üst düzey yöneticilerin 2008- 2010 yılında FETÖ tarafından illegal olarak dinlemeye alınmaları ile ASELSAN mühendislerinin genelde intihar süsü verilmiş tuhaf ve şüpheli ölümlerinin, FETÖ tarafından gerçekleştirilmiş organize cinayetler olabileceğine işaret etmiştim. Ayrıca geçmişte bu cinayetlerin ortaya çıkmaması adına terör örgütü mensuplarınca delillerin ‘karartılmış’ olabileceğinin altını çizmiştim.
ASELSAN’da F-16 uçaklarının yazılımının millileştirilmesi, Milli Tank gibi çok önemli projeler üzerinde çalışan Başbilen’in ölümü için önce intihar dendi. Başbilen’in cinayete kurban gittiği iddialarından sonra soruşturma yeniden açıldı. Ancak açılan soruşturma kısa süre sonra muhtemelen FETÖ’cü yargı tarafından takipsizlik kararıyla kapatıldı.
Bülent Orakoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayınız: