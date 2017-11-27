"Bu kadar silah nerede kullanılacak?"

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İranlı mevkidaşları ile yaptığı Soçi zirvesinden dönerken, daha dönüş yolunda, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıklamıştı

. Bir gün sonra gerçekleşen o telefon görüşmesinin bir ‘Soçi bağlamının’olacağı o an belli olmuştu zaten. Erdoğan-Trump görüşmesinin manşeti ise, aynı gün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamasıyla günyüzüne çıkmış oldu.Trump Erdoğan’a, “Bundan böyle YPG’ye artık silah yardımı yapılmayacağı, bu konuda ilgili kişi ve kurumların talimatlandırıldığı” sözünü vermişti. Soçi’deki resimden rahatsız olan Washington’un nasıl bir adımla mukabele edeceğini de bu şekilde öğrenmiş olduk.

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