Hariri Lübnan'a döndü

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da katıldığı canlı yayında görevini bıraktığını açıklayan Saad Hariri, istifasının ardından Lübnan’a döndü.Mısır’daki temaslarını tamamladıktan sonra sürpriz bir şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uğrayan Hariri, başkent Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’na ulaştı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan Saad Hariri’nin, suikast sonucu öldürülen eski başbakanlardan Refik Hariri’nin Beyrut’ta bulunan mezarını ziyaret ettikten sonra konutuna geçeceği kaydedildi.
İstifasını sundu
Lübnan Başbakanlığından istifa eden Hariri, "İstifamı Cumhurbaşkanına sundum. Beklememi istedi" dedi.