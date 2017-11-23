İbrahim Karagül: Soçi Zirvesi, Suriye savaşını bitirecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Facebook, Twitter ve Instagram'dan yapılan canlı yayında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.

Karagül, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmelerden Avrupa'da meydana gelen olaylara birçok kritik izleyicilerden gelen sorular ışığında analiz etti.

İbrahim Karagül, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in sunumuyla Sosyal Yorum yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"Amerika devre dışı kaldı"

İbrahim Karagül'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Soçi Zirvesi, Suriye savaşını bitirecektir. Türkiye, İran ve Rusya anlaşacaktır. Amerika devre dışı kalmıştır.

REKLAM

Suriye'nin kuzeyinde harita oluşturuluyor. DEAŞ bitmiş olmasına rağmen ABD halen daha silah sevkıyatına devam ediyor. Bu silahlar Türkiye'ye karşı kullanılacaktır.

GÜNDEM Siyasi çözüm için anlaştılar

Türkiye'yi yalnız bir duruma getirdiler

ABD, 17-25'te başladı vurmaya darbeyle. Asıl savaş 15 Temmuz'da başladı. Doğrudan millete, meclise saldırdılar. Kitlesel kıyımlar, katliamlar yaptılar. Bu modern tarihte olmamış müdahale biçimidir. Bizi Rusya ve İran'la düşman ettiler. Öbür taraftan Türkiye'yi yalnız bir duruma getirdiler. Asıl tehdit ABD. Tehditler müttefiklerden geliyor.

Türkiye kendi aklıyla düşünmeye başladı. Ismarlama bir değer tanımlamasıyla değil, tarihsel duruşuyla düşünmeye ve pozisyon almaya başladı. Önümüzdeki dönemlerde şaşırtıcı olaylar olabilir.

REKLAM

Suriye parçalanırsa Türkiye parçalanır. Bunu kimse önleyemez. 'Esed kazandı' diyenler aynı operasyonu yönetiyor. Kim bu coğrafyaya müdahale ediyorsa tavır göstermemiz lazım. İslam şehirlerini harabeye çeviriyorlar, medeniyet olarak parçalıyorlar. İslam medeniyetini tarih dışına itmeye çalışıyorlar. Suudi Arabistan'da denedikleri aynı.

Önümüzdeki yıl Hac bile yapılamayabilir





Arap-İsrail ortaklığını konuşuyoruz. Yeni bir siyasi tarih başlayacak demektir. Bu coğrafyadaki savaşlar ve tartışmalar ne olacak? 'Siz amca çocuklarısınız, İran'a karşı savaşın' dediler onlara. Irak'taki Müslümanlar bir karar verecek. Etnik kimlik mi mezhep mi olacak. Arap ve Arap olmayan Müslüman olarak ayrıştırma yapılıyor. Önümüzdeki yıl Hac bile yapılamayabilir. ABD ve İsrail, tehlikeli bir plan yapıyor. Bu proje uygulanırsa, Suudi Arabistan parçalanır. Çok büyük bir patlama olacaktır. Kudüs'ün işgali meşrulaşabilir. Bu iş İslam'ı Araplaştırma projesidir. Arapların dışındaki gençler ne diyecek buna?

REKLAM

DÜNYA Mekke ve Medine'de fotoğraf yasağının perde arkası: Gizli ziyaretler sızmayacak

Siyasi söylemler Batı'dan destek olacak

Türkiye'ye 2018'de saldırılar devam edecek. Bu saldırılar doğrudan Batı'dan gelecek. Saldırıların şiddeti arttı. Ekonomik olarak saldıracaklar, istikrarı bozucu adımlar atmaya çalışacaklar. Türkiye'nin yeni yükseliş söylemlerini terk etmeye dönük tablolar Batı'dan destek alacak. Siyasi dil oluşturulacak. 2018'i atlattıktan sonra Türkiye'ye yapabilecek bir şeyleri yok. Yükselişimizi engellemeye önlemeye çalışıyorlar.

NATO'da yaşanan skandal

NATO'daki ülkeler Türkiye'ye dönük pozisyon alıyor. Türkiye'deki NATO üslerini kontrol altına almamız lazım. NATO'daki subaylarımızın yarısı FETÖ'cü çıktı. NATO, Amerika'nın rezerv gücüdür. Yedek Amerikan ordusudur. NATO, Türkiye'ye karşı tehdittir.

REKLAM

GÜNDEM Türkiye'ye saldırı planı

Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemleri

Çirkin bir söylem yapısı. Bu şekilde Türkiye'de sorun çıkaramazlar. Bir sürü senaryo denediler. Bu toplum kabul etmedi. Burası imparatorluk mirasçısı bir yer. Ayrışmaları tezgahlayamazlar. Ben de kınıyorum."