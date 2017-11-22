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İSTANBUL

İstanbul'a kar ne zaman yağacak! İstanbul hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Trakya'dan giriş yaptı. Kırklareli çevrelerine sezonun ilk karı düştü.Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı 2 belde de okullar tatil edildi. Peki kar yağışı İstanbul'a ne zaman gelecek?

Haber MerkeziDiğer
Kırklareli’nden yurda giriş yapan kar İstanbul'a ne zaman gelecek?
Kırklareli’nden yurda giriş yapan kar İstanbul'a ne zaman gelecek?

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı haftanın il günü düştü. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, etkisini Kırklareli’nde de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece arasında seyrettiği bölgede gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 8-9 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından

İstanbul'da yağmur 20 Kasım Pazartesi öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgarın da etkisini arttırdığı görüldü.

Hava sıcaklığının 8-9 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da şuanda hava çok bulutlu. İstanbul'un gün gün hava durumu şöyle:

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İstanbul 22 Kasım 2017 Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 13 derece

İstanbul 23 Kasım 2017 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 16 derece

İstanbul 24 Kasım 2017 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 14 derece

İstanbul 25 Kasım 2017 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 14 derece

Kırklareli'de kar yağışı başladı
GÜNDEM
Kırklareli'de kar yağışı başladı

İstanbul'da fırtınadan otoyola ağaç devrildi
GÜNDEM
İstanbul'da fırtınadan otoyola ağaç devrildi

İstanbul'a 20 saatlik yağış uyarısı
GÜNDEM
İstanbul'a 20 saatlik yağış uyarısı

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