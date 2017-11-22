İstanbul'a kar ne zaman yağacak

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı haftanın il günü düştü. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, etkisini Kırklareli’nde de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece arasında seyrettiği bölgede gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının 8-9 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından

İstanbul'da yağmur 20 Kasım Pazartesi öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgarın da etkisini arttırdığı görüldü.

Hava sıcaklığının 8-9 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da şuanda hava çok bulutlu. İstanbul'un gün gün hava durumu şöyle:

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İstanbul 22 Kasım 2017 Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 13 derece

İstanbul 23 Kasım 2017 Perşembe günü çok bulutlu, sıcaklık 16 derece

İstanbul 24 Kasım 2017 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 14 derece

İstanbul 25 Kasım 2017 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 14 derece

GÜNDEM Kırklareli'de kar yağışı başladı

GÜNDEM İstanbul'da fırtınadan otoyola ağaç devrildi