Karadeniz'de aranan teröristler arazide sıkıştırıldı

Terör Örgütü PKK'nın sözde kuruluş yıldönümü olan 27 Kasım öncesi veya sonrası tüm yurtta eylem ve gösterilere yönelik tedbirler arttırıldı.

Son günlerde ise Doğu Karadeniz kırsalında yaşanan hareketlilik 27 Kasım tarihini nedeniyle iki katına çıkartıldı. PKK'lı teröristlerin bölgede eylem ve giriş-çıkışlarını önlemek için bölgede takviye birlikler ile önlem alındığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan Giresun'un Yağlıdere ilçesi kırsalında kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonun devam ettiği kırsalda kar kalınlığının 30 santimin üzerinde olduğu için Bölücü Terör Örgütü mensuplarının arazide sıkıştırıldığı öğrenildi.

Silah ve sırt çantaları ele geçirilmişti

Öte yandan dün Yağlıdere'nin Yeşilpınar köyü Susuz mevkii kırsalında 3 kişi oldukları tahmin edilen ve kış yapılanması için bölgede harekete geçen PKK'lı teröristler ile asker arasında sıcak temas sağlandı.

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Teröristlere ait silah ve çok sayıda malzeme ele geçirilmişti.

Görüntünün alınması ile çıkan çatışmada PKK'lı teröristler gece karanlığından yararlanarak ormanlık araziye kaçtı. Bölgede yapılan aramada kaçan teröristlerden geride çantalarını bıraktıkları bilgisine ulaşıldı. Bölgeden bir adet kalaşnikofun yanı sıra, 3 sırt çantasından, çok sayıda yaşamsal malzeme, telsiz ve sacda pişirilmiş çok miktarda ekmek çıktı.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürerken bölgede bulunan Özel Kuvvetler'e bağlı timlerin de operasyona katıldığı öğrenildi.

GÜNDEM Giresun'da yakalanan terörist her şeyi itiraf etti

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Sıcak temas yardım ve yataklık suçundan tutuklanan ailenin kaldığı yaylada sağlandıDereli ilçesi Kulakkaya Yaylası’nda yakalanan PKK/KCK mensubu "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan’ın ifadesi doğrultusunda, Yağlıdereilçesi Yeşilpınar köyü Susuz mevkii Karadağ obasında yaşayan B.K, eşi G.K. BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık yaparak erzak temin ettikleri tespit edilmiş çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Oğulları M.K ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.