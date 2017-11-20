Kırklareli'de kar yağışı başladı

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Kırklareli'nin Kofçaz, Demirköy ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında etkili oluyor. Peki Kırklareli'de okullar tatil mi, kar yağışı İstanbul'a ne zaman gelecek?

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, Kofçaz, Demirköy ve Dereköy Sınır Kapıları'na ulaşımın sağlandığı güzergahlarda sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 7 santimetreye ulaştı.

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Kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerden, hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde, İl Özel İdaresi ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'de okullar tatil mi?

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karının bu sabah saatlerinde düşmeye başlaması ile okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak konusu oldu.

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Kırklareli Valiliği'nden şu ana kadar okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 8-9 derecelere kadar düştüğü İstanbul'da şuanda yağmur yağıyor. Ancak gece geç saatlerde hava sıcaklığının iyice düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

GÜNDEM Batı Karadeniz'de 6 ile kar yağışı uyarısı

GÜNDEM İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor