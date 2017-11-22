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POLİTİKA

NATO'nun tapusunun 29'da 1'i Türkiye'ye ait

NATO'nun tapusunun 29'da 1'i bize ait

NATO’nun Norveç’teki tatbikatında, Atatürk’e düşman liderler arasında yer verilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘düşmanla işbirliği içinde’ gösterilmesi değerlendiren eski NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ümit Pamir'e göre, NATO’nun tapusunun 29’da 1’i Türkiye’nin.

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Eski NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ümit Pamir
Eski NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ümit Pamir

NATO’nun Norveç’teki tatbikatında, Atatürk’e düşman liderler arasında yer verilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘düşmanla işbirliği içinde’ gösterilmesi büyük tepkiyle karşılandı.

Eski NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ümit Pamir Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Pamir’e göre, NATO’nun tapusunun 29’da 1’i Türkiye’nin. Tepki vermeli ama NATO’da kalmalıyız. Pamir'in açıklaması şöyle:

Tabii ki hesabı sorulmalı. Bunu yapanlar görevden alınmalı. Gerekli tahkikat sonuna kadar götürülmeli. Ancak bir kendini bilmeze hak ettiğinden fazla önem vermemek lazım. Konuyu iç politika malzemesi haline getirmemek gerekir. Unutmayalım ki, NATO’nun tapusunun 29’da biri bize ait.


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