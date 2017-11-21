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Bolu haber: Bolu Dağı'ndan TIR geçişine izin verilmiyor

TIR geçişine izin verilmiyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.

Haber MerkeziAA
TIR'lar yoğun kar yağışı nedeniyle park alanlarına yönlendiriliyor.
TIR'lar yoğun kar yağışı nedeniyle park alanlarına yönlendiriliyor.

D-100 karayolunu kullanan TIR sürücüleri, yoğun kar yağışı nedeniyle park alanlarına yönlendiriliyor.

Bölgede gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı güzergahta, karayolları ekipleri çalışmasını sürdürüyor.

Karayolunun Elmalık kavşağında kontrollerini arttıran trafik ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması için tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin vermiyor. Ekipler, tır sürücülerini araç park alanlarına yönlendiriyor.

Öte yandan yetkililer, yağışın aralıksız devam ettiği Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolunu kullanan sürücüleri, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Yolları kar kapladı araçlar kenara çekti
GÜNDEM
Yolları kar kapladı araçlar kenara çekti

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Yolları kar kapladı araçlar kenara çekti
FOTOĞRAF21
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Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun kar yağışı başladı.
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Bölgede dün akşam başlayan sağanak, yerini gece saatlerinde kar yağışına bıraktı.
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Etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
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Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yoğun kar yağışı başladı.
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Düzce'nin yüksek kesimleri, D-100 karayolu ve TEM otoyolunun Bolu Dağı Düzce geçişlerinde kar yağışı etkili oldu.
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Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
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Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Düzce kesiminde bulunan Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler kesimiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Kaynaşlı, Dipsizgöl, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde etkili oluyor.
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Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
Title
Bolu Dağında kar yağışı
Title
Bolu Dağında kar yağışı
Title
Bolu Dağında kar yağışı
Title
Bolu Dağında kar yağışı
Title
Bolu Dağında kar yağışı
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Bolu Dağında kar yağışı
Yolları kar kapladı araçlar kenara çekti
Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Düzce kesiminde bulunan Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler kesimiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Kaynaşlı, Dipsizgöl, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde etkili oluyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önlerini kendi imkanları ile temizliyor.
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