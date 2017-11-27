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Tunceli haber: Pülümür'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 4 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber MerkeziAA
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Tunceli'nin Pülümür kırsalında Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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Bölgede terör örgütlerine yönelik operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Pülümür kırsalında PÖH ve JÖH ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 4 terörist, 4 kalaşnikof, piyade tüfeği ve roketatar silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içinde 17 kalaşnikof, piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir."

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