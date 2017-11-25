'Savaşlarda insanlık dışı eylemlere maruz kalanların çoğu kadınlardır'

UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut, savaşlarda en çok zarar gören kesimin kadınlar olduğunu söyledi.

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde "En büyük şiddet savaştır!" sloganıyla Avrupa'nın 13 bölgesinde konferanslar serisi başlattı.

UETD Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aşut yaptığı açıklamada, 10 Aralık tarihine kadar sürecek etkinliklerle mülteci dramlarını, savaşların en büyük mağdurları kadın ve çocukların sesini dünyaya daha fazla duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

"Bizler, bombalarla ayaklar altına alınan insan haklarını izlerken hala tarafsız, kararsız ve ilgisiz kalamayız." diyen Aşut şunları söyledi:

"Dünyada en büyük şiddet ve hak ihlallerinin savaşlarda yaşandığını hep beraber müşahede etmekteyiz. Savaşlarda kötü muamele, yargısız infaz, talan ve işkence gibi insanlık dışı eylemlere maruz kalan sivillerin en önemli kısmı kadınlardan müteşekkildir. Bizler bu kadınlarımızın sesi olmak onların yaşadıklarını farklı platformlarda dile getirmeyi amaçlıyoruz."

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"Toplumda duyarlılığı arttırmaya amaçlıyoruz."

Yaşanan savaşlara ve şiddete karşı toplumlarda duyarlılığı artırmayı amaçladıklarını belirten Aşut, şöyle devam etti:

"Bugün başlayan programlarımızın finalini 10 Aralık tarihinde Köln'de düzenleyeceğimiz 'Uluslararası Kadınlar Zirvesi' ile tamamlayacağız. Final programımıza Nobel ödüllü Tevekkül Karman, Günay Afrika Black Business Council Başkanı Danisa Baloyi gibi birçok tanınmış konuşmacı katılacak. Burada 'Savaş ve Kadın' başlığı altında 'Bosna’dan Myanmar’a savaş mağduru kadınlar' konusunu işleyeceğiz."

"Yaşadıkları acıları bir nebze olsun unutturmak istiyoruz"

Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Müdürü Ece Yılmaztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kızılay'ın gerek Türkiye gerekse dünyada savaş mağduru kadın ve çocuklar için yaptıklarını aktardı.

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Yılmaztürk, özellikle kadınlar ve çocuklar için oluşturdukları toplum merkezleri aracılığıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemizde 3 milyonun üzerinde sığınmacı bulunmakta. Bunların ciddi bir oranı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Onları hayata kazandırmak için çalışıyoruz. Savaş ve çatışma ortamından kaçarak ülkemize geldiler. Onların yaşadıkları acıları bir nebze olsun unutturmak istiyoruz. Hayata yeniden entegre olmalarını sağlamak üzere özellikle toplum merkezlerimizde bir dizi programımız var, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kadınlar ve çocuklar için dil öğrenimi ve meslek edinmeleri için çeşitli programlarımız var. Her geçen gün bu toplum merkezlerimizin sayısını arttırıyoruz."

"Şİddeti yaşayan kadınların dramını yarın Hollanda'da anlatacağız"

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Belgesel yönetmeni Tülay Gökçimen ise Suriye, Filistin, Arakan, Yemen'de savaşı ve şiddeti yaşayan kadınların durumunu yarın Hollanda'da anlatacaklarını dile getirdi.

Belgesel çekimleri esnasında özellikle Suriyeli kadınların yaşamlarına ve acı hikayelerine yakından tanıklık ettiklerine dikkati çeken Gökçimen, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Suriye'de 7 yıldır savaşlar devam ediyor insanlar ölüyor. Dünya'da 58 milyon mülteci var ve bunların çoğunu Suriyeli mülteciler oluşturuyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu sayının yüzde 80'i kadın ve çocuk. Suriye'de 1 milyon insan katledildi, bunun 100 bine yakını kadın, 50 binden fazlası çocuk. Kaybolan her insanın insan olarak değeri var. Sığınmacı, mülteci ismi ne olursa olsun onlar insan. Bu etkinlikler ile yaşanan bu insan hikayelerini dünyaya daha fazla duyurmak istiyoruz."

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