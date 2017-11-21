Sponsor firma Sanica Beyaz TV'yi bıraktı

Boşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Programın sponsoru Sanica Boru da desteğini çekme kararı aldı. Sanica Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz."

Kamuoyuna duyurumuzdur. #Sanica#Sanicaborupic.twitter.com/bQ7JRQ3xyP — Sanica (@sanicaofficial) 21 Kasım 2017

Boşnak Dernekleri de kınadı

Öte yandan Türkiye'de yaşayan Boşnak ve Kosova Dernekleri Platformu'ndan ortak kınama bildirisi yayınlandı. Kosova Prizrenliler Derneği yayınladığı kınama bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

"19.11.2017 tarihinde, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol adlı programda, büyük Rumeli camiasının saygın ve önemli bir bölümünü oluşturan Boşnak Kardeşlerimiz hakkında hakarete varan ifadeleri nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı'yı şiddetle kınıyoruz.

REKLAM

Üstelik saygın bir ulusa hakaret içeren bu ifadelerin bir medya organında, milyonlarca kişinin izlediği bir spor programında dile getirilmiş olması kabul edilemeyecek ölçüde vahimdir. Bu konuda gereğinin yapılması için başta Beyaz TV yöneticileri ve tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz."