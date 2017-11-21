Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Kırıkkale'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ile birlikte öğrenciler de yarın okullar tatil mi sorusunu sormaya başladı. Özellikle Vali'den gelecek resmi açıklamaya odaklandılar. Peki yarın okullar tatil mi?

Kayseri ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi?

Şu ana kadar resmi kurumlardan herhangi bir açıklama gelmedi ancak kar yağışlarının artmasıyla birlikte açıklama gelmesi bekleniyor. Sizler de haberimizi takip edebilir ve son haberleri öğrenebilirsiniz.

Kayseri kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te ise gece başlayan yağış sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Son yağışla birlikte pistlerdeki kar kalınlığının 20 santimetreye kadar ulaştığı Erciyes Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığı ise gündüz saatlerinde sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Öte yandan ekiplerin Erciyes Kayak Merkezi yolunda karla mücadele çalışmaları da sürüyor.

- Kırşehir

Kırşehir'in Kaman, Çiçekdağı, Mucur, Boztepe ve Akçakent ilçeleri ile Kervansaray Dağları'nda kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının 10-12 derece düştüğü il genelinde, Ankara-Kayseri karayolunun Kırşehir'den geçen bölümünde tedbirler alındı. Özellikle gece saatlerinde Kaman'a bağlı Hamit köyü ve İnanç köyü rampaları ile Yozgat karayolunda don ve buzlanmaya karşı Karayolları Genel Müdürlüğü 61. Şube Şefliğince ekipler oluşturuldu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Ankara-Kayseri karayolu başta olmak üzere karayolları üzerindeki ekip sayısını artırarak denetimleri sıklaştırdı.

- Yozgat

Yozgat şehir merkezinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı, şehir merkezi de beyaza büründü.

Kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşan Çamlık Milli Parkı'na çıkan fotoğraf sanatçıları, güzel manzarayı görüntüledi.

Vatandaşlardan Mustafa Teker, kar yağışının bereket olduğunu ve kar yağışına sevindiklerini söyledi.

- Niğde

Niğde'de dün akşam yüksek kesimlerde başlayan kar, bugün sabah saatlerinde kent merkezinde etkisini gösterdi. Bazı vatandaşlar, kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Yağış nedeniyle Sami Yağız Caddesi üzerinde araç yoğunluğu oluştu.

- Kırıkkale

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. İlçede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar yağışı dolayısıyla park ve bahçeler ile yüksek kesimler beyaza büründü.