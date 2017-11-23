Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri burada

Öğretmenler Günü mesajlarını ve sözlerini haberimizden takip edebilirsiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü okullarda büyük bir mutluluk içerisinde gerçekleşirken, uzakta olan öğretmenleriniz için ise en güzel mesajları gönderebilirsiniz. İlkokul, ortaokul, lise öğretmenlerinizin hayatınızdaki yeri her zaman farklıdır. Özellikle sevdiğiniz bir öğretmeniniz varsa unutmanız imkansızdır. Sizlere şefkat gösteren, yetiştiren öğretmenlerinize en güzel mesajları atarak onları mutlu edebilirsiniz.

Öğretmenler Günü mesajları

Sen bir tek kanatlı bilgi meleğisin. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Öğretmenler, altın kanatlı kelebeklerdir. Çiçeklerin arasından hiç yorulmadan, devamlı uçarlar. Çiçeklerine toz kondurmamaya çalışırlar. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Başarım da sen varsın …kalbim ismini ansın. Saygılar senin olsun… sevgili öğretmenim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!





Vatanın dört bir yanında fedakarca çalışarak bu ulvi görevi layıkıyla yerine getiren bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!



Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...



Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Dünyanın en tatlı ögretmeninin ögretmenler günü kutlu olsun.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenlere çok büyük borcumuz vardır. Çünkü öğretmenlerimiz bize saygı.sevgi,eğitim,temizlik ahlak öğretmeye çalışır. vb. Öğretmenlerimize saygı ve sevgi duymalıyız.!. Öğretmenler günü kutlu olsun.!!

00:59 dk 23 Kasım 2017 IHA Konyasporlu futbolculardan duygulandıran Öğretmenler Günü klibi Atiker Konyasporlu futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Hediye Fikirleri

Kişiye Özel Kalemler: Çok klasik gelebilir ancak, tüm öğretmenler gününde akla gelen ilk hediye seçeneği kalemler. Üzerine öğretmeninizin ismini ve soy ismini yazdırarak hazırlatabileceğiniz, çok anlamlı ve çok güzel hediye seçeneklerinden biri.

Çiçek: Bayan bir sınıf öğretmeniniz varsa, çiçekten daha iyi bir öğretmenler günü hediyesi düşünülemez:) Üzerine Öğretmeninize olan sevginizi anlatan bir de sevimli bir not eklediğinizde harika bir seçim olacaktır.

Yılın En iyi Öğretmeni Oscar Ödülü: Öğretmeninizi gururlandırmak isteyenler, başarılı ve gözünüzde en iyi öğretmen sıfatını hak eden öğretmeninize anlamlı bir armağan vermek isterseniz Oscar Heykelciği yine ideal bir seçim! Orijinal altın sarısı rengindeki Oscar Ödülü, en iyi öğretmenler günü hediyelerinden biri!

Çikolata: Çikolatayı seven bir öğretmeniniz varsa, Öğretmenler günü için hediyeniz şimdiden hazır demektir. O'na kaliteli markalardan güzel bir çikolata hediyesi

Kravat: Eğer öğretmeniniz erkek ise ona güzel desenli bir kravat hediye alabilirsiniz.

Öğretmenler Gününe Özel Ahşap Foto: Birkaç arkadaşınızla kendi aranızda para toplayarak ona özel bir hediye alabilirsiniz. Bu onu çok mutlu edebilir ve saklamasını sağlayabilir.

Özel Hediye Kol Düğmesi: Ona alabileceğiniz hediyelerin başında özel kol düğmesi de geliyor. Sanılanın aksine çok uygun fiyatlarda kol düğmeleri satılıyor. Bunlardan bir tane alarak ona özel olduğunu hissettirebilirsiniz.

Sizler de bu özel hediyelerden birini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Ama asla unutmayın. Öğretmenlerinizi gerçekten mutlu etmek istiyorsanız başarılı birer öğrenci olun.



