Beşiktaş-Porto maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la izleyen sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Portekiz'in Porto takımları arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman karşıladı.

Müsabakayı ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da takip etti.

Kuveyt Meclis Başkanı da izledi

Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de dünkü karşılaşmayı izledi.

Marzouq Al-Ghanim, mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile protokol tribününde takip etti.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla 11 puana ulaşarak grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi ve adını tarihte ilk kez bir üst tura yazdırdı.Beşiktaş 19. dakikada Babel ile gole yaklaştı. Hollandalı oyuncunun ceza sahasından şutunu Porto kalecisi Jose Sa kornere çeldi.Porto 29. dakikada Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Adriano'nun pasıyla topla buluşan Quaresma, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleciden döndü.Beşiktaş ilk yarının 41. dakikasında Talisca ile beraberliği yakaladı. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.Video: Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindiİkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. 58. dakikada Babel'in ceza sahası dışından şutu üst direkten geri döndü. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile 2. gole yaklaştı. Portekizli oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında Beşiktaş galibiyet golüne yaklaştı ancak Jose Sa'yı geçemedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Video: Beşiktaş 1-1 Porta (Geniş Özet) Tek tek deviriyoruz, adım adım gidiyoruz! #RoadToKiev Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (21 Kas 2017, 10:50 PST) 5 Avrupa devi Vodafone Park'taAboubakar alkışlarla karşılandı

01:23 dk 21 Kasım 2017 Diğer Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk etti. Siyah Beyazlı takım 41. dakikada Talisca'nın golüyle maçta eşitliği sağladı. Talisca'nın skoru 1-1'e getiren golü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle sevindi.



