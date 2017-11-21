Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 5. maçında Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla 11 puana ulaşarak grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi ve adını tarihte ilk kez bir üst tura yazdırdı.
Beşiktaş 19. dakikada Babel ile gole yaklaştı. Hollandalı oyuncunun ceza sahasından şutunu Porto kalecisi Jose Sa kornere çeldi.
Porto 29. dakikada Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Adriano'nun pasıyla topla buluşan Quaresma, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleciden döndü.
Beşiktaş ilk yarının 41. dakikasında Talisca ile beraberliği yakaladı. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.
İkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. 58. dakikada Babel'in ceza sahası dışından şutu üst direkten geri döndü. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile 2. gole yaklaştı. Portekizli oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında Beşiktaş galibiyet golüne yaklaştı ancak Jose Sa'yı geçemedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
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