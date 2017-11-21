UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş-Porto maçı canlı izle

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 5. maçında Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez gruptan çıkma başarısı gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Anderson Talisca eşitlik golünün ardından böyle sevinç yaşıyor.

Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Anderson Talisca eşitlik golünün ardından böyle sevinç yaşıyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla 11 puana ulaşarak grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi ve adını tarihte ilk kez bir üst tura yazdırdı.

Beşiktaş 19. dakikada Babel ile gole yaklaştı. Hollandalı oyuncunun ceza sahasından şutunu Porto kalecisi Jose Sa kornere çeldi.

Porto 29. dakikada Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Adriano'nun pasıyla topla buluşan Quaresma, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleciden döndü.

  • Beşiktaş ilk yarının 41. dakikasında Talisca ile beraberliği yakaladı. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi
Diğer

Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk etti. Siyah Beyazlı takım 41. dakikada Talisca'nın golüyle maçta eşitliği sağladı. Talisca'nın skoru 1-1'e getiren golü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle sevindi.

İkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. 58. dakikada Babel'in ceza sahası dışından şutu üst direkten geri döndü. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile 2. gole yaklaştı. Portekizli oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

  • Karşılaşmanın kalan dakikalarında Beşiktaş galibiyet golüne yaklaştı ancak Jose Sa'yı geçemedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)
Diğer

Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Beşiktaş tarih yazdı. Temsilcimiz 1-1 biten maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. İşte tarihi maçın geniş özeti.

Tek tek deviriyoruz, adım adım gidiyoruz! #RoadToKiev

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ()


5 Avrupa devi Vodafone Park'ta
5 Avrupa devi Vodafone Park'ta

Beşiktaş - Porto maçına scout gönderen takımların isimleri belli oldu. Maçın yayıncısı olan TRT Spor'da verilen bilgiye göre Vodafone Park'a gelen takımlar şöyle; Manchester UnitedChelseaBayern MünihRomaNorwich City Bilindiği üzere Cenk Tosun'u Norwich City, Talisca'yı ise Manchester United'ın izlediği iddia edilmişti.

Aboubakar alkışlarla karşılandı
Aboubakar alkışlarla karşılandı

Beşiktaş'ın Porto ile oynayacağı maç öncesinde siyah beyazlı taraftarların Aboubakar'a tavrı merak konusu olmuştu. Portolu futbolcular sahaya çıktığında tribünlerden ıslık sesi duyulsa da Aboubakar'a yoğun bir ilgi vardı. Isınma hareketleri sırasında alkışlanan futbolcu, soyunma odasına giderken de bir çok taraftarın fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı.Öte yandan TRT Spor muhabiri Fırat Günayer, maç yayınında Aboubakar'a tepki olmadığını söylerken "Maç sırasında neler olacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.


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