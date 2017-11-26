Susic'ten Galatasaray itirafı: Maçtan önce ümidim yoktu
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçtaki sonucun kendilerini şaşırtmadığını söyledi.
Haber MerkeziAA
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Susic, güçlü bir takımla karşılaştıklarını dile getirerek, "Beklediğimiz gibi oldu. Lider takımla oynadık. Maçın zor olacağını biliyorduk. Çok önemli iki oyuncumuz yoktu ve bir oyuncumuz da maçın başında sakatlandı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.
"Maçtan önce çok da ümidim yoktu"
Safet Susic, karşılaşmada sarı kart gören oyuncuları Lamine Gassama ve Georgios Tzavellas'ın cezalı duruma düştüğünü hatırlatarak, "Maçı kaybetmenin üzüntüsünün yanında, onların cezalı duruma düşmesi de üzüntü verdi. Kayserispor maçında çok fazla eksiğimiz olacak. Maçtan önce çok da ümidim yoktu çünkü fazla eksiğimiz vardı" ifadelerini kullandı.
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