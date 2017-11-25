Galatasaray-Alanyaspor: 2-0

Süper Lig'de geçen hafta Başakşehir'e 5-1 yenilen lider Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek hem zirvedeki yerini korudu, hem de Beşiktaş derbisi öncesinde moral kazandı.

Galatasaray, 5-1'lik Başakşehir yenilgisinin ardından Aytemiz Alanyaspor karşısına tek forvetle çıktı. Eren'i yedek bekleten Tudor, orta sahada cezalı Fernando'nun yerine Selçuk'la başladı. Son ana kadar 11'de olan Tolga'nın sakatlanması üzerine yerine kadroya Yasin dahil edildi.

Sahasındaki 36 bin taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan sarı kırmızılılar, üst üste 2 pozisyon buldu. Ancak Haydar gole izin vermedi.

Oyun üstünlüğü ilk yarıda rakibine bırakmayan Galatasaray, 33. dakikada golü buldu. Gomis'in Haydar'dan dönen topunu tamamlayan Yasin, bu sezonki ilk 11 başladığı ilk maçta golünü atmış oldu.

İkinci yarıda Alanya öne çıkarak pozisyon aradı. Galatasaray ise hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. Rodrigues ve Gomis ile önemli fırsatları harcayan sarı kırmızılılar, 88. dakikada Yasin'in asistinde Gomis'le golü buldu.

Mücadele de bu gollerle 2-0 sona erdi. Böylece puanını 29'a çıkaran sarı kırmızılılar, derbi öncesi hata yapmadı.

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor'u Yasin Öztekin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( 25 Kas 2017, 10:31 PST )



