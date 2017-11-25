Türkiye'nin kaçırmaması gereken golcü: Umut Bozok

Ümit Milli Takımımız'ın yıldızı Umut Bozok, Fransa Lig 2'de bu sezonki üçüncü hat-trick'ini yaparken, 21 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım tercihi merak konusu oldu.

Umut Bozok, Fransa basınına verdiği demeçlerde Fransa'da doğup büyüdüğü için iki ülke arasında ayrım yapamadığını söylerken Fransa Milli Takımı'na da kapılarını kapatmadığını ifade etti. Bozok'un yaptığı açıklamalar kamuoyunda genç futbolcuyu kaybetme riski oluştururken A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya ilk milli arada bu oyuncuyu kadroya davet etmesi gerektiği ifade edildi.

Milli Takımda genç futbolculardan sorumlu isim olan Tolunay Kafkas'ın Lucescu'ya konuyla ilişkin bundan aylar önce bir rapor sunduğu ve Umut Bozok'un da bu listede kritik isimler arasında olduğu öğrenildi.

Umut Bozok, bu sezon Fransa Lig 2'de bu sezon çıktığı 15 maçta 13 gol attı. Bozok, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

02:30 dk 24 Kasım 2017 Yeni Şafak Bizim Çocuklar 3 A Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçların sebebini yabancı sınırına bağlamaya çalışırken elimizdekileri kaybettik. En kötüsü de bu son olmayabilir.