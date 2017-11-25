MİLLİ TAKIM

Türkiye'nin kaçırmaması gereken golcü: Umut Bozok

Fransa Lig 2'de üçüncü hat-trick'ini yapan ve gol krallığı yarışında 13 golle zirvede bulunan Umut Bozok, performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Henüz A Milli Takım forması giymeyen ve bu yüzden Fransa ile Türkiye arasında tercih yapma hakkına sahip olan futbolcunun elden kaçırılma riski kamuoyunda ses getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Umut Bozok, Nimes formasıyla Fransa Lig 2'de gol krallığı yarışının tepesinde bulunuyor.

Umut Bozok, Nimes formasıyla Fransa Lig 2'de gol krallığı yarışının tepesinde bulunuyor.

Ümit Milli Takımımız'ın yıldızı Umut Bozok, Fransa Lig 2'de bu sezonki üçüncü hat-trick'ini yaparken, 21 yaşındaki futbolcunun A Milli Takım tercihi merak konusu oldu.

  • Umut Bozok, Fransa basınına verdiği demeçlerde Fransa'da doğup büyüdüğü için iki ülke arasında ayrım yapamadığını söylerken Fransa Milli Takımı'na da kapılarını kapatmadığını ifade etti. Bozok'un yaptığı açıklamalar kamuoyunda genç futbolcuyu kaybetme riski oluştururken A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya ilk milli arada bu oyuncuyu kadroya davet etmesi gerektiği ifade edildi.

Milli Takımda genç futbolculardan sorumlu isim olan Tolunay Kafkas'ın Lucescu'ya konuyla ilişkin bundan aylar önce bir rapor sunduğu ve Umut Bozok'un da bu listede kritik isimler arasında olduğu öğrenildi.

Umut Bozok, bu sezon Fransa Lig 2'de bu sezon çıktığı 15 maçta 13 gol attı. Bozok, gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Bizim Çocuklar 3
Yeni Şafak

Bizim Çocuklar 3

A Milli Takım'ın aldığı kötü sonuçların sebebini yabancı sınırına bağlamaya çalışırken elimizdekileri kaybettik. En kötüsü de bu son olmayabilir.

Umut Bozok: Kalbimdeki takım Galatasaray
Umut Bozok: Kalbimdeki takım Galatasaray

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes Olympique'te forma giyen 21 yaşındaki Umut Bozok, bu sezon 3. kez hat-trick yapma başarısı gösterdi."Fransa'ya kapılarımı kapatmıyorum"Maç sonrası açıklamalarda bulunan Umut, kalbindeki takımın Galatasaray olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:Ben bir yarışçıyım. Bugün Ümit Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası için eleme maçları oynuyoruz. Çok iyi gitmiyor, bizim için biraz zor olacak. Ama her zaman inancımız var. Amaç A Milli Takım'ın kapısını çalmak. Ben Fransa Milli Takımı için de kapılarımı kapatmıyorum. Fransız'ım, 21 yaşındayım. Bana düşen çok çalışmak. "Kalbimdeki takım Galatasaray"Genç yıldız gönlündeki takımın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:Dünyada, kalbimdeki kulüp Galatasaray. Bu normal. Fransa'da ise gençlerle yaptıklarından dolayı Olympique Lyon'a bayılıyorum.Umut Bozok'tan 'milli takım' sözleri

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