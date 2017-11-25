Wenger'den Mesut Özil'le ilgili açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in, devre arası transfer döneminde 3,5 yıllığına Barcelona'ya imza atacağı iddia edilmişti.

Menajer Arsene Wenger ise bu iddialarla ilgili konuştu. Türk asıllı Alman futbolcunun Barcelona ile anlaşmadığını söyleyen Fransız çalıştırıcı şunları söyledi:

Bunu kontrol edemem. Herkesin bir menajeri var ve konuşuyor. Bu futbolcuları rahatsız etmiyor. Bütün kariyerleri boyunca olan şeyler. Oyuncularım dürüstler ve ben onların dürüstlüklerini sorgulamıyorum.

'Mesut Özil Barcelona ile anlaştı' iddiası İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in adı son dönemlerde Barcelona ile anılıyordu.Katalonya Radyosu, Barcelona'lı yöneticilerin oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile görüştüğünü ve transfer konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. Mesut Özil'in devre arasında 3,5 yıllığına Katalan ekibine imza atacağı iddia edilirken, Türk asıllı Alman oyuncu için 17, 7 milyon sterlin (20 milyon euro) bonservis ödeneceği ifade edildi.29 yaşındaki orta saha oyuncusu 2014 yılında 47 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Arsenal'e transfer olmuştu.Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2018'de sona eriyor.Barcelona'da Coutinho'nun alternatifi Mesut