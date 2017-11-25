Arsene Wenger Mesut Özil-Barcelona iddialarına yanıt verdi
Wenger'den Mesut Özil'le ilgili açıklama
Ocak ayı transfer dönemi için Barcelona ile anlaştığı iddia edilen Mesut Özil'le ilgili, Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'den açıklama geldi.
Haber MerkeziYeni Şafak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in, devre arası transfer döneminde 3,5 yıllığına Barcelona'ya imza atacağı iddia edilmişti.
Menajer Arsene Wenger ise bu iddialarla ilgili konuştu. Türk asıllı Alman futbolcunun Barcelona ile anlaşmadığını söyleyen Fransız çalıştırıcı şunları söyledi:
Bunu kontrol edemem. Herkesin bir menajeri var ve konuşuyor. Bu futbolcuları rahatsız etmiyor. Bütün kariyerleri boyunca olan şeyler. Oyuncularım dürüstler ve ben onların dürüstlüklerini sorgulamıyorum.
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