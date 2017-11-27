Süper Lig puan durumu ve Süper Lig’de son durum tablosu

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27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Antalyaspor Fenerbahçe maçı istatistikleri

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçların 28'ini kazanırken, Antalyaspor yedi galibiyet aldı (7B).

Antalyaspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son üç maçını kazandı. Bu, Akdeniz ekibinin rakibi karşısında elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi.

Evinde oynadığı son iki maçta Fenerbahçe'yi mağlup eden Antalyaspor, bundan önceki altı maçta rakibini yenememişti (2B 4M).

Antalyaspor, evinde oynadığı son sekiz lig maçında sadece bir kez yenildi (5G 2B) ve son iki maçını kazandı.

Fenerbahçe ligde beş maçtır yenilmiyor, ancak bu maçların üçü berabere sonuçlandı (2G).

Fenerbahçe ligde deplasmanda oynadığı son 14 maçın sadece birini kaybetti (7G 6B), ancak son üç deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı (2B 1M).

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım (13) olurken Antalyaspor'un iki devrede attığı gollerin toplamı 14.

Ligde bu sezon tüm gollerini ceza sahası içinden atan üç takım var; ikisi bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe - 25 & Antalyaspor - 14, diğer takım Akhisarspor (18).

Antalyaspor (53) bu sezon ligde Fenerbahçe'den (48) beş isabetli şut daha fazla atmasına rağmen, rakibinden 11 gol daha az attı.

Fenerbahçe bu sezon ligde hücum bölgesinde en fazla isabetli pas atan (1263) ve bunu en yüksek yüzdeyle (%73.5) yapan takım. Ancak sarı lacivertliler rakip ceza sahasında topla buluşmada ligin dokuzuncu sırasında (227).

Fenerbahçe bu sezon ligde en fazla gole sebep olan hata yapan iki takımdan biri (4, Başakşehir ile birlikte).

Fenerbahçe'nin ligde deplasmanda attığı son dört gol Valbuena ve Giuliano'dan geldi (ikişer gol).

Antalyaspor'un ligde attığı son altı golün beşinde Samuel Eto'o'nun direkt katkısı var (dört gol, bir asist). Kamerunlu yıldız, ayrıca takımının attığı son üç golün de sahibi.

Samuel Eto'o bu sezon ligde attığı altı golle takımına yedi puan kazandırdı. Eto'o bu alanda Adis Jahovic (10 puan) ve Burak Yılmaz'ın (sekiz puan) ardından ligin en başarılı oyuncusu.

Antalyaspor Fenerbahçe maç özeti Süper Lig'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez 3. sıraya kadar yükseldi.Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45. dakikada Giuliano Vitor de Paulo'nun golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skoru koruyan sarı-lacivertliler, 3 puanı tek golle almayı başardı.Ligde son 6 maçını da kaybetmeyen ve üst üste ikinci galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 23'e yükseltti.Beşiktaş'ın averajla önüne geçen sarı-lacivertliler, 3. sıraya kadar tırmandı ve lider Galatasaray'la 6 puanlık farkı korudu.LİG TV ( beIN Sports ) 13. hafta maç özetleri ve golleri- Giuliano'dan gollere devamFenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.Bu sezon 12. maçını oynayan Brezilyalı futbolcu, Antalya deplasmanında takımına galibiyeti getiren isim oldu.Giuliano, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor maçlarından sonra Antalyaspor filelerini de havalandırdı. Giuliano, attığı 5 golün 3'ünü ise deplasmanda kaydetti.Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon Fenerbahçe'nin en golcü futbolcusu olarak da dikkati çekiyor. - Volkan Demirel, kötü istatistiği bozduFenerbahçe formasıyla 16. sezonunu geçiren kaptan Volkan Demirel, 14 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.Son olarak geçen sezon Süper Lig'de Galatasaray'la 23 Nisan'da oynanan derbi maçta kalesini kapatan Volkan, daha sonraki 14 maçın tamamında filelerinde meşin yuvarlağı görürken, toplam 20 gole engel olamadı.Antalyaspor maçında bu kötü istatistiği bozan Volkan, yaptığı kurtarışlarla da takımının 3 puan almasında başrol oynadı.- 18 maç sonra gol yemeden kazandıFenerbahçe, Süper Lig'de 18 maç sonra gol yemeden bir maçı kazandı.Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 28. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, daha sonraki 18 maçın hiçbirini gol yemeden galip bitirememişti.Bu sürede Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalarak bir kez kalesini kapatabilen Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında bu kötü istatistiği de durdurmuş oldu. - Antalya'da 4 yıl sonra kazandıFenerbahçe, Antalyaspor'u 4 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.Antalyaspor'la dış sahada oynadığı son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler, rakibini son olarak deplasmanda 24 Kasım 2013'te 2-1'lik skorla yenmişti.Süper Lig'de de son 3 maçını rakibine kaybeden Fenerbahçe, bu sonuçla galibiyete uzandı. - Soldado devam edemediFenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, oyuna girdikten sadece 10 dakika sonra sakatlandı.Geçen hafta oyuna girdikten 20 saniye sonra gol atan, 20 dakika içinde de "hat trick" yapan Soldado için işler bu sefer istediği gibi gitmedi.Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nin yerine oyuna giren Soldado, 77. dakikada sol dizinden sakatlandı. Maça devam edemeyen İspanyol oyuncu yerini Mathieu Valbuena'ya bıraktı.Sakatlığından kurtulan Valbuena da bir maç aradan sonra tekrar formasına kavuştu.- Soldado'da fedakarlıkSoldado, Antalyaspor maçına fedakarlık yaparak çıktı.İspanyol oyuncunun kayınvalidesi Anna Alvarez'in pankreasında tümör olduğu için yaşam mücadelesi verdiği ancak Soldado'nun bu maça çıkmak için ülkesine gitmediği belirtildi.Soldado'nun yarın sabah İspanya'ya gideceği öğrenildi.- Janssen cezalıFenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, sarı kart cezalısı oldu.Karşılaşmanın son bölümünde sarı kart gören Janssen, bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırıldı. Janssen gelecek hafta Kasımpaşa'yla oynanacak lig maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.- Antalyaspor 13 puanda kaldıAntalyaspor, Fenerbahçe yenilgisiyle 13 puanda kaldı.Son iki maçında sadece bir puan alabilen Akdeniz temsilcisi, sahasında da iki karşılaşma sonra kaybetti. Antalyaspor, haftayı 13 puanla 14. sırada tamamladı.Antalyaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Kayserispor Kasımpaşa maçı istatistikleri

İki takım Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 8-5'lik Medipol Başakşehir üstünlüğü bulunuyor (3B).

Kayserispor Süper Lig'de Başakşehir'i yedi maçtır yenemiyor (1B 6M) ve bu maçların hiçbirinde gol atamadılar.

Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Kayserispor, ondan sonra oynadığı 11 maçın sadece birini kaybetti (6G 4B).

Başakşehir ligde altı maçtır yenilmiyor (5G 1B).

Başakşehir bu sezon Süper Lig'de en az hava topu kazanan takım (137) ancak kafayla en fazla gol atan ikinci takım konumundalar (6; Sivasspor ile eşit).

Bu sezon Süper Lig'de sadece Başakşehir (16) ve Galatasaray (16) iç sahada Kayserispor'dan (14) daha fazla puan topladı.

Bu sezon Süper Lig'de en yüksek şut isabet oranına sahip takım Başakşehir (%54); Kayserispor ise bu alanda dokuzuncu sırada (%43).

Bu sezon 12. hafta sonunda 22 puana ulaşan Kayserispor geçtiğimiz sezon bu puana 21. hafta sonunda ulaşmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de sadece Galatasaray (5145) Başakşehir'den (5066) daha fazla isabetli pas attı.

Emmanuel Adebayor Süper Lig'de forma giydiği son altı maçta altı gol attı.

Umut Bulut Süper Lig'de Başakşehir'e karşı forma giydiği 13 maçta yedi gol attı; Umut'un Süper Lig'de daha fala gol attığı bir takım yok (Antalyaspor ve Kasımpaşa ile eşit).