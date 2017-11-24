Facebook Snapchat'i kopyalamaya devam ediyor

Facebook, satın alamadığı Snapchat'in popüler olan özelliklerini kopyalamaya devam ediyor.

Facebook geçmişte Snapchat’i satın almak istemişti ancak Evan Spielberg şirketini satmayacağını söylemişti. O günden bu yana Facebook, Snapchat’in özelliklerini kendi çatısı altındaki farklı servislerde kopyalamaya başladı. Bunlardan ilki tabi ki ‘hikayeler’ özelliğiydi.

Facebook şimdi de Snapchat’in genç kullanıcı kitlesi tarafından çok beğenilen ‘seriler’ özelliğini küçük bir kullanıcı kitlesiyle test etmeye başladı. Kullanıcıları daha çok mesaj göndermeye teşvik eden seri özelliği, serilerin sonu yaklaştığında kullanıcıları seriyi sürdürmesi için uyarıyor.

Örneğin bir arkadaşınızla birkaç gün boyunca çok sık iletişim kurduysanız fotoğraftaki gibi simgeler kişi adında çıkıyor.

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Facebook bu gelişme için ‘mesajlaştığınız farklı insanlarla eğlenceli gerçekleri bir bakışta görmenin yolu’ olduğu belirtiliyor. Ünlü sosyal medya devi bu kopyalamalarla Snapchat’i adeta bir laboratuvar gibi kullanıyor.

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