'9 ayda 1 milyon 700 bin kişi istihdam edildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Jüli̇de Sarıeroğlu, "SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda. Bu verdiğim rakam, kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer hepsi dahil rakamlar. Ocak 2017'den Eylül 2017'ye kadar istihdamdaki artışımız kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer dahil 1 milyon 700 bin kişi." diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, Türki̇ye İnşaat Sanayi̇ci̇leri̇ İşveren Sendi̇kasının (İNTES) "177. Geleneksel Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 15 yıldır Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin, bu değişim ve dönüşüm sürecinde ciddi bir büyüme performansı göstererek, dünyanın parlayan yıldızı haline geldiğine dikkati çeken Sarıeroğlu, ülkenin birçok zorlu aşamadan geçmesine rağmen yoluna kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.

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Bu sürece inşaat sektörünün çok ciddi katkı sunduğunu belirten Sarıeroğlu, Türkiye'nin son açıklanan büyüme rakamının yüzde 5,2 olduğunu, inşaat sektörünün de bu büyümeye destek vereceğine inandıklarını söyledi.

"Türkiye ile inşaat sektörünün büyümesi paralel"

Türkiye ile inşaat sektörünün büyümesinin paralel olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, büyümenin devam etmesi için sektördeki tüm paydaşların yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da ağır bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Sarıeroğlu, sonrasında ülke ekonomisine yönelik girişimler olduğunu, son günlerde de döviz kurlarında hareketlilik yaşandığını dile getirdi. Sarıeroğlu, iş dünyasından aldıkları güçle tüm bu süreçlere karşı direnç gösterdiklerini anlattı.

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Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesini de sürdürdüğünü belirterek, "Tüm bu süreçlerde her alanda ortaya koyduğumuz performans gerçekten bir başarı hikayesi ama maalesef bu kadar zorlu süreçleri atlattıktan sonra son iki haftadır artan şekilde çalışma hayatında yaşanan başarı hikayesinin gölgelenmeye çalışıldığına üzülerek şahitlik ettiğimi ifade etmek istiyorum." dedi.

"İşsizlik azalıyor"

Ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Sarıeroğlu, bazı konular üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını, bunların ülkeye zarar vereceğini söyledi.

Sarıeroğlu, işsizlik rakamlarının Türkiye'nin en önemli konusu durumunda bulunduğunu ve azalan bir işsizlik oranının söz konusu olduğunu ifade etti.

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"TÜİK rakamlarıyla SGK istatistikleri çok uyumlu"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerinin uyumlu olduğunu dile getiren Sarıeroğlu, iş gücüne katılım ve istihdam oranlarında yükselme, işsizlik oranında ise azalma olduğunu belirtti.

Sarıeroğlu, "Pozitif bir süreç var. Bu pozitif süreci pozitif söylemlerle inşallah hep birlikte ülke olarak nasıl daha ileriye götürebilirizin gayreti olmalı. Biz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak verilecek her türlü katkıya da açığız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milli istihdam seferberliği başlatıldığını ve bu konunun birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Sarıeroğlu, "Kabul etseler de etmeseler de milli istihdam seferberliği ülkemizin gayretli, azimli iş dünyası temsilcileri sayesinde büyük bir başarı sağlamıştır. Bu alkışlanan başarı için işverenlerimize teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

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16 milyona yakın kişi sigortalı

İş gücü verilerinin Bakanlığın internet sayfasında yayımlandığını belirten Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"SGK'ya kayıtlı, 4A kapsamındaki sigortalı sayımız 15 milyon 676 bin 733'e ulaşmış durumda. Bu verdiğim rakam, kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer hepsi dahil rakamlar. Ocak 2017'den Eylül 2017'ye kadar istihdamdaki artışımız kamu, özel sektör, stajyer ve kursiyer dahil 1 milyon 700 bin kişi. Diğer taraftan kamu-özel rakamlara baktığımız zaman yani stajyerlerle, çırakları çıkardığımızda uzun vadeli sigortalı, SGK'ya kayıtlı 4A kapsamındaki sigortalı sayımızın da 1 milyon 400 bin kişi olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ağustos ayına göre eylül ayına geldiğimizde sigortalı sayımızda 282 bin kişilik bir artış sağlanmıştır. Bu rakamlar ülkemiz çalışma hayatında her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz ay ertelediğimiz primler vardı. Bununla ilgili de SGK olarak uzun süreden beri gerçekten yüksek bir performans oranı, prim toplama, primleri tahsil etme konusunda çok yüksek bir orana da ulaştığımızı ifade etmek istiyorum."

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Her şeyin yolunda olduğunu yineleyen Sarıeroğlu, "İnşallah daha da yoluna sokacağız. Daha da iyi oranlarla istihdamda performansları, hep birlikte iş dünyamızın temsilcileriyle birlikte gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülkeyiz"

Sarıeroğlu, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduğunu, Avrupa Birliği içinde de son 10 yılda en güçlü istihdam artışını sağlayan ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.

Bakan Sarıeroğlu, "Ağustos ayı itibariyle inşaat sektörümüzdeki istihdamımız 2 milyon 279 bin seviyesine ulaşmış. Yani inşaat sektörü 2 milyondan fazla kişiye iş kapısı, aş kapısı olmuş durumda." dedi.

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Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte istihdama ilişkin bir toplantı planladıklarını dile getiren Sarıeroğlu, "Bu toplantımızda 2018 senesine ilişkin yeni teşvik uygulamalarımızı... Çünkü 3-4 teşviğimizin sene sonu itibariyle süresi doluyor. Daha etkili, daha tercih edilebilir teşvik uygulamalarıyla iş dünyamızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, mesleki eğitim kurumlarının niteliklerini artırmayı hedeflediklerini ve mesleki eğitim kurslarını özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

İş kazaları için gereken yapılacak

İstihdamda kayıt dışılığa da değinen Sarıeroğlu, geçen hafta Bursa'da yaşanan iş kazasını anımsattı. Sarıeroğlu, iş kazalarında hem can kayıplarının olduğunu hem de işverenlerin çok zor durumda kaldığını belirterek, bu durumların yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

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Sarıeroğlu, "Güçlü hedefleri olan, güçlü potansiyeli olan bir ülkeyiz. Birçok badireyi, birçok zorluğu atlata atlata bugünlere geldik. Önümüzde daha güçlü hedeflerimiz var, Orta Vadeli Programımızı da açıkladık. Ülkemizin daha güçlü seviyelere gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Müteahhitler yurt içi ve yurt dışında büyük eserler gerçekleştiriyor"

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu da inşaat sektöründe yapılan yatırımlarla son 10 yıldır istihdam kapasitesinin arttığını, müteahhitlerin yurt içinde ve yurt dışında büyük eserler, büyük projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yurt dışında Türk işçi istihdamının ise arzulanan seviyeye bir türlü gelemediğini belirten Koloğlu, şunları kaydetti:

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"Çünkü yurt dışında işçi çalıştırmanın maliyeti yüksektir. Sosyal güvenlik primleri yüksektir. İşçilerimiz tüm haklarını almalarına rağmen sürekli davalar açmaktadırlar. Bu davaların büyük çoğunluğu aleyhimize sonuçlanmaktadır. Bu durum, Türk vatandaşlarının yurt dışında da yurt içinde de istihdamını sekteye uğratmaktadır. İş mahkemelerimiz dava yükü en ağır mahkemelerdir. Meclisimiz bu sorunun çözümüne yönelik somut bir adım atmıştır. 25 Ekim 2017 tarihinde İş Mahkemeleri Kanunu Meclisimizden geçmiştir. Arabuluculuk sistemi 1 Ocak 2018'den itibaren zorunlu hale gelmiştir. Arabuluculuk sistemi ile iş hukuku uyuşmazlıklarının nasıl sonuçlanacağını yaşayıp hep birlikte göreceğiz. Firmalarımız yurt dışına götürdükleri Türk işçilerle İŞKUR nezdinde sözleşme imzalamaktadır. Bu sözleşmelerde esas olan çalışanın çalıştığı ülke hukukuna göre hak ve menfaatinin düzenlenmesidir. Yakında yurt dışına götürülen Türk işçilerimizin yanı sıra Türk mühendis, mimar ve teknik elemanlarının yerini Pakistanlı, Hindistanlı mühendislerin, mimarların almasından endişe duymaktayız. Bu konu Türk işçi istihdamı kadar önemlidir."

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"İş kazaları sorunları giderilmeli"

YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da en temel sorunlarının iş kazaları olduğunu ifade etti.

Geçen yıl iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin dörtte birinin inşaat işçisi olduğuna dikkati çeken Ağar, 2023 hedeflerine yürüyen Türkiye'nin bu tabloyu değiştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sarıeroğlu, işçilere sertifika verdi, yanlarına gittiği bazı işçilerle sohbet etti.