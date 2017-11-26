Asgari ücrette dengeler değişti

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretin 2018 yılında kaç lira olarak uygulanacağına, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek. Komisyonun çalışmalarına aralık ayı itibariyle başlaması ve ay bitmeden sonuçlandırması bekleniyor. Halen asgari ücret net 1404 TL olarak uygulanıyor, işverene toplam maliyet ise 2 bin 88 TL düzeyinde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortak bir açıklama yapmış ve 100 TL’lik desteğin “sürdürülebilir istihdam” için gerekli olduğunu belirtmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre ise Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, “Geçici olarak bir defalığına getirmiştik” diyerek devamının olmayacağını söylemesiyle, işveren örgütlerinin bu talebi, masaya oturulmadan reddedilmiş oldu.

REKLAM

Risklere de bakılsın

İşverenler, istihdam desteğinin yanı sıra, Türkiye’nin koşullarının da 2018 yılı asgari ücreti belirlenirken dikkate alınmasını istiyor. TİSK Başkanı Kudret Önen bu taleplerini “Önümüzdeki günlerde yapılacak 2018 yılı asgari ücret tespit çalışmalarında enflasyon tek belirleyici olmamalı, işsizlik oranları, verimlilik artışı, küresel, ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler, rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenler de dikkate alınmalıdır” sözleriyle dile getirmişti.

Geçtiğimiz yıl asgari ücretin 1600 TL olması talebiyle oturan Türk-İş ise henüz yeni asgari ücret için talebini belirlemedi. Türk-İş yönetiminin önümüzdeki günlerde toplanarak, yeni asgari ücretle ilgili taleplerini netleştirmesi bekleniyor. Kulislerde ise 2018 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 7’in asgari ücret görüşmelerinde belirleyici olabileceği konuşuluyor.

Bin 200 bardak çay içildi

2018 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bir aylık maratonu bitti. Bütçenin komisyondaki sürecini rakamlaştıran TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Saatler süren toplantılar boyunca bin 200 bardak çay içildi, 150 bardak bitki çayı tüketildi, 225 saat toplantı yapıldı” dedi.

REKLAM

Koçer, süreç boyunca 21 toplantı yapıldığını ifade etti. Koçer, “113 kamu kurum ve kuruluşu ile 110 üniversitenin bütçeleri görüşüldü. Toplam 763 milyar liralık dev bir bütçeden bahsediyoruz. Bütçenin 134 milyar TL’si eğitime, 127 milyar TL’si sağlığa ayrıldı. Yatırıma ayrılan kısmı 85,1 milyar TL. Kamu yatırımları içerisindeki dağılımda ise 25,5 milyar TL ulaştırmaya gidiyor, 14,3 milyar TL eğitime gidiyor. Tüm bu konuların müzakere edildiği toplantılarda günlük 60 fincan kahve tüketildi” dedi.

EKONOMİ Maliye Bakanı Ağbal'dan asgari ücret açıklaması

EKONOMİ Asgari ücret herkesin gelirini artıracak