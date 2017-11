SGK'dan emeklilere 100 lira ödeme- SGK hangi emekliye 100 lira veriyor? Emekliye her ay 100 lira Emeklilere her ay farklı ödemeler yapılıyor. Bu sayede emeklilerin maaşlarına her ay zam geliyor. Bazı emeklilere de her ay 100 lira ödeme veriliyor. Bu ödemeden yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirim yapmanız gerekir. Bazı durumlarda da bu ödemeler kesilebilir. Bunu da Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmelisiniz. Ne zaman emeklilere 100 lira ek ödeme yapılır? Ne zaman 100 lira kesilir? İşte detaylar.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 14:58 Diğer