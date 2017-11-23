Okul Sütü için ihale tarihi belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geçen ay çıkılan Okul Sütü ihalesinin, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde kalması nedeniyle iptal edilmesinin ardından yeni ihale tarihi 28 Kasım olarak belirlendi.

Okul Sütü Programı kapsamında yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda 6 milyon öğrenciye, pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 ml sade, yağlı UHT içme sütünün dağıtılmasını kapsayan Okul Sütü ihalesi 25 Ekim'de açık ihale usulü ile gerçekleştirilmişti. Ancak ihalede verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle ihale iptal edilmişti.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, programın aksamaması ve devamı amacıyla yeniden yapılacak olan Okul Sütü alım ihalesi, pazarlık usulü ile 28 Kasım Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

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Okul Sütü dağıtımı 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlangıç tarihi olan 5 Şubat 2018'de başlayacak.

Maliyet ile teklifler arasında 16,4 milyon lira fark vardı

İptal edilen, Türkiye'nin 4 kısma ayrıldığı ihalede yaklaşık maliyet, birinci kısım için 37 milyon 3 bin 956,6 lira, ikinci kısım için 62 milyon 458 bin 311,17 lira, üçüncü kısım için 64 milyon 321 bin 101,66 lira, dördüncü kısım için 21 milyon 996 bin 740,55 lira olmak üzere toplam 185 milyon 780 bin 109,98 lira seviyesinde açıklanmıştı.

Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illeri kapsayan ve 58 milyon 347 bin 456 kutu sütün alımını içeren birinci kısım için en düşük teklifi toplam 40 milyon 837 bin 384,45 lira ile Yörükoğlu Süt, İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere yönelik 95 milyon 648 bin 256 kutu süt alımını kapsayan ikinci kısım için en düşük teklifi toplam 66 milyon 657 bin 269,61 lira ile Pınar-Dimes ortaklığı, Marmara ve Karadeniz illerinden oluşan 100 milyon 990 bin 896 kutu süt alımını içeren üçüncü kısım için en düşük teklifi toplam 69 milyon 683 bin 718,24 lira ile Paksüt, Akdeniz bölgesindeki illerden oluşan ve 35 milyon 720 bin 592 kutu süt alımına yönelik belirlenen dördüncü kısım için de en düşük teklifi 24 milyon 997 bin 270,28 lira ile Güney Süt vermişti.

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Verilen tekliflerin toplamı 202 milyon 175 bin 642,58 lira olarak hesaplanırken, yaklaşık maliyet ile teklifler arasında 16,4 milyon liralık fark ortaya çıkmıştı.

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