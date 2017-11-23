Prim borcu olan esnafa krediyle emeklilik

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “SGK’ya borcu olan esnaf, maaşlarına karşılık kredi alabilecek” dedi.

ESNAFIN BORCU HER GÜN ARTIYOR

Böylece esnaf ve sanatkarlar, kredi borcu bitene kadar maaşlarına dokunmayacak. Kredi borcu bittikten sonra da kesintisiz olarak emekli maaşlarını alabilecek. Bağkurlu’ların son ekonomideki dalgalanma dönemlerinde prim borçlarını ödeyemediklerine dikkat çeken Palandöken, “Bu borç katlanarak büyüyor ve emeklilik de bu yüzden zorlaşıyor” diye konuştu.

EMEKLİLİK KREDİSİNDE 4 YIL VADE İMKANI

Posta'nın haberine göre, TESK’e prim borcunun krediyle ödenmesi konusunda çok fazla başvurunun geldiğini belirten Palandöken, şöyle dedi: “Emeklilik şartlarını tamamlamış olan ancak, prim borçları nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli, 48 ay (4 yıl) vadeli emekli aylıklarına mahsuben Ziraat Bankası’ndan kredi kullandırılacak. SGK’yla birkaç güne imzalar atılacak.”

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EMEKLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

*Tarım (çiftçi) Bağkurlu olanlar

*Esnaf Bağkurlusu

*Şirket ortakları

*Muhtarlar

*Sigorta sonrası doğum yapmış kadınlar

*Sigorta öncesi askerlik yapmış erkekler.

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ESNAF EKONOMİNİN BAROMETRESİ

Esnafın her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şöyle devam etti:

"Esnaf ülkenin barometresidir. Dünya küçüğü korurken biz haksız rekabete kurban etmeyelim. Zincir marketler ve AVM'ler esnafın yeteri kadar belini büküyor. Bu sebeple perakende yasasının maddelerine canlılık kazandırılmalı. Her sokak arasına açılan zincir marketler haksız rekabet ortamı oluşturuyor. Bahsettiğimiz 10 milyar lira tutarında veresiye defterleri esnafın vatandaşı ekonomik olarak rahatlattığının göstergesidir. Küçük esnaf vatandaşın faizsiz bankasıdır. Esnafın vatandaşa sağladığı bu imkanın önemi anlaşılmalı ve esnafın da faizsiz kredi alabilmesinin önü açılmalı."

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EKONOMİ Erken emekliliği ucuza getirmenin yolu

SİGORTA PRİMİNDE İNDİRİM

Esnafların birçok hakkı var. Bunlardan biri, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmayanların işçi sigorta primlerinin yüzde 5 indirimli olması

Eğer, SGK'ya borcunuz yok ise yeni işçi artışlarınızda teşvik söz konusu, (Sigortasız işçi çalıştırdığınız tesbit edilirse 1 Yıl süre ile teşvik alamazsınız.)

Bağkur primi ödeyenlerin de rapor parası alabildiklerini unutmayınız. Bağkur primlerinizi ödememeniz sonucu sağlık hizmetlerinden faydalanamazsınız, ancak sağlık yardımı almasanızda emeklilik-sağlık primlerini ve gecikme zammı ödersiniz.

Mutlaka ne zaman emekli olacağınızı hesaplattırınız, o doğrultuda primlerinizi ödeyiniz-ödettiriniz emekliliğinizi zamanında yaşayınız.