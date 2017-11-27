THY ulaştırma sektörünü uçurdu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 1,6 değer kaybettiği haftada, ulaştırma sektörü endeksi Türk Hava Yolları (THY) hisseleri öncülüğünde yüzde 7,7 değer kazanarak yatırımcısını güldürdü. Döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle hafta boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybetti. Bu dönemde Borsa İstanbul’da hesaplanan 22 sektörden 9 tanesi değer kazanırken 13 tanesi ise değer kaybetti. Aynı dönemde en çok kazandıran sektör endeksleri içerisinde yüzde 7,7 ile ulaştırma ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 4,45 ile turizm izledi. En çok düşüş kaydeden sektör endeksleri içerisinde yüzde 5,19 ile bankacılık ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,01 ile ticaret , yüzde 1,97 ile spor izledi.
KAĞIDA YAZILANDAN DAHA DEĞERLİYİZ
En fazla kazandıran sektör endeksi içerisindeki hisselerde ise THY hisselerinin öne çıktığı gözlendi. Endeks içindeki ağırlığının yüksek olması nedeniyle yön üzerinde belirleyici olan THY hisseleri bu dönemde yüzde 8,89 kazanç sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Kağıt üzerinde olduğumuzdan daha değerliyiz. Türkiye ekonomisi de kağıt üzerinde beklenenden daha fazla getirileri olan bir ekonomi... Tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Varlıklarımızı 18 milyar dolara getirdik. Şirketimizin bu yılki EBITDAR’ının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.
- Bankacılıkta kayıp hafta
- Bu hafta en çok değer kaybeden sektör endekslerine baktığımızda ise bankacılık endeksi ilk sırada yer aldı. Haftalık bazda değer kaybını üst üstte 3’üncü haftaya taşıyan bankacılık endeksi, BIST 100 endeksi içerisindeki ağırlığı ve etkisiyle endeksin de gerilemesinde önemli rol oynadı.
- Uzmanlar, yükselen faizlerin yılın son çeyreğindeki banka karlılıklarını azaltabileceği ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredilerde geçmiş dönem büyümesinin son çeyrekte yakalanamayacağı beklentisiyle bankacılık endeksinde düşüşlerin görüldüğünü kaydetti.
- İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, son dönemde ihracatçı şirketlerin dikkati çektiğini ve parladığını belirterek, bu yılın son çeyreğinde yine ihracatçı sektörlerin ön planda olmasını beklediklerini ifade etti. Özer, otomotiv, beyaz eşya, demir çelik sektörlerinin ön planda olabileceğini söyledi.
- Özer, sektör şirketlerinin 2017 yılı son çeyrek bilançolarında da ihracat oranlarını artırarak devam edeceklerini ön gördüklerine dikkati çekerek, “Buna ek olarak, satışlarını döviz bazında yapan şirketlerde olumlu bir son çeyrek sonuçları yazabilir.