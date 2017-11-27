THY ulaştırma sektörünü uçurdu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin yüzde 1,6 değer kaybettiği haftada, ulaştırma sektörü endeksi Türk Hava Yolları (THY) hisseleri öncülüğünde yüzde 7,7 değer kazanarak yatırımcısını güldürdü. Döviz kurları ve faizlerdeki yükselişin etkisiyle hafta boyu satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,6 değer kaybetti. Bu dönemde Borsa İstanbul’da hesaplanan 22 sektörden 9 tanesi değer kazanırken 13 tanesi ise değer kaybetti. Aynı dönemde en çok kazandıran sektör endeksleri içerisinde yüzde 7,7 ile ulaştırma ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,2 ile metal ana sanayi, yüzde 4,45 ile turizm izledi. En çok düşüş kaydeden sektör endeksleri içerisinde yüzde 5,19 ile bankacılık ilk sırada yer alırken, onu yüzde 5,01 ile ticaret , yüzde 1,97 ile spor izledi.

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KAĞIDA YAZILANDAN DAHA DEĞERLİYİZ

En fazla kazandıran sektör endeksi içerisindeki hisselerde ise THY hisselerinin öne çıktığı gözlendi. Endeks içindeki ağırlığının yüksek olması nedeniyle yön üzerinde belirleyici olan THY hisseleri bu dönemde yüzde 8,89 kazanç sağlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Kağıt üzerinde olduğumuzdan daha değerliyiz. Türkiye ekonomisi de kağıt üzerinde beklenenden daha fazla getirileri olan bir ekonomi... Tüm rasyolarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Varlıklarımızı 18 milyar dolara getirdik. Şirketimizin bu yılki EBITDAR’ının yüzde 25 olacağını söyleyebilirim” değerlendirmesinde bulundu.