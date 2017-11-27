2018'de herkese müjde var

İşsizlik maaşı, esnaf için de devreye giriyor. 1 Ocak'tan itibaren prim ödemeleri başlayacak. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, esnaf aylık en az 35,55 lira, devlet de 17,77 lira verecek. Koşulları sağlayan esnaf 10 aya varan işsizlik ödeneği alabilecek. Mevcut asgari ücrete göre hesaplama yapıldığında; damga vergisi kesilmiş olarak aylık en az 705,60 lira, en çok bin 411 lira işsizlik ödeneği verilecek.

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2018'DE ÇALIŞANA İKİNCİ EMEKLİLİK GELİYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım; KOBİ, küçük esnaf ve belediye çalışanları için de devreye girecek. Takvim'in haberine göre, 1 Ocak itibariyle 50-99 arası çalışanı olan işyerleri ile mahalli idareler ve KİT çalışanları sisteme dahil olacak. Otomatik katılımlı BES sistemine 45 yaşın altındaki çalışanlar girecek. Çalışan sistemde kalırsa hem 3'lü devlet katkısından yararlanacak hem de emeklilikte ikinci maaşa kavuşacak.

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VERGİYE YÜZDE 5 İNDİRİM

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere verginin yüzde 5'i oranında indirim sağlanacak. İndirim, 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak. İlk olarak 2017'nin gelir ve kurumlar vergisi kazançlarını 2018'in Mart ve Nisan ayında beyan edecek mükelleflerden, geriye dönük 2 yıl içerisinde düzenli beyannamesini veren, vergisini yatıranlar yararlanacak. İndirim; ticari, zirai ve serbest meslek kazancı üzerinden hesaplanan yıllık gelir ile kurumlar vergisi için olacak.

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