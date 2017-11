Araba sahipleri bu masraflara dikkat

Yıl sonu yaklaşıyor. Pek çok otomobil firması araba sahibi olmak isteyenlere çeşitli kampanyalar sunacak. Araba sahibi olmak isteyenlere özel bir masraf listesi hazırladık. Otomobil sahiplerinin kimi zaman aylık kimi zaman da yıllık bazı masrafları var. Örneğin, trafik sigortası, kasko, araç muayenesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi bir otomobil için mutlaka yapılması gereken masraflar arasında yer alıyor.

Peki bunlar dışında nasıl masraflar var?

Kredi ödemeleri

Otomobilini peşin alanlar için değişen bir durum yok ama kredi çekerek alanlar için önemli bir masraf burada oluşuyor. Kredinizi her ay vadesi hangi günse düzenli bir şekilde ödemeniz gerekir. Bu rakam kredi vadesine göre bin lira ile 2 bin lira arasında değişiyor.

Otopark ücreti

Aracınızın güvenliğini sağlamak için otopark hizmetlerinden mutlaka yararlanacaksınızdır. İstanbul'da en düşük otopark ücreti bir saati 6 liradan başlıyor. Eğer her gün işyerine otomobille giden biriyseniz ve tüm gün otomobiliniz ücretli bir otoparkta durmak zorundaysa bu rakam ortalama her ay için 200 ile 380 lira arasında değişiyor.

İstanbul'da İSPARK, kent genelinde işlettiği açık, katlı ve yol üstü otoparklarını kullanan abonelerine, 6 aylık peşin ödemelerinde yüzde 5, 1 yıllık peşin ödemelerinde ise yüzde 10 indirim yapıyor.

Temizlik ücreti

Arabanızı rutin olarak her hafta temizletmek isteyenler için aylık temizlik masrafı da 100 lira oluyor. Tabii bu fiyat 25 liradan hesaplandı. İç-Dış yıkama, İstanbul'da 20 ile 35 lira arasında değişiyor.

Bakım masrafları

Aracınızın yaz ve kış bakımını da aksatmamalı mevsime uygun yaz lastiklerini ya da kış lastiklerini taktırmalısınız. Bir aracın 40 bin kilometredeki bakım masrafı 300 ile 500 lira arasında değişiyor.

Araba sahibi olmak hayatı kolaylaştırabilir ama bir o kadar da masraflıdır.

Akartakıt masrafları

Burada aracınız benzinliyse işiniz zor. 1.4 motora sahip bir araç gün içinde 14 kilometre yol gidiyorsa, aylık yakıt masrafınız 700 liraya kadar çıkabilir.

Ankara'da ortalama 5,59 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,68 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 5,54 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,56 liradan 5,65 liraya çıktı.

Araç muayenesi

Araç muayenesi 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereğince zorunludur. Motorlu ve motorsuz araçların trafikteki teknik yeterliliğini tespit etmek amacıyla yapılan araç muayenesi, TÜVTÜRK istasyonlarından randevu alarak yaptırılıyor. Araç muayenesinde egzoz gazı ölçümü yaptırmanız, araçta ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı, stepne bulundurmanız gerekir. Ayrıca araç muayenesinde aracınızın bir trafik sigortası poliçesi de olmalıdır.

Arabanızın muayenesini geciktirdiğinizde muayene ücretine ceza gelir. Ayrıca trafik uygulamasında bu tespit edildiğinde aracınız bağlanabilir, bunu ortadan kaldırmak için de ekstra masrafa girebilirsiniz.

Araç muayenesi 2017 için otomobillere 198,24 TL. Ama muayeneye giderken eksikleriniz olursa, onları tamamlamak da ayrı bir masraf.

Motorlu Taşıt Vergisi

Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödenir. MTV ödemeleri aracınızın belli özelliklerine göre her yıl için belirlenen tarifeye göre hesaplanır. Aracın üretim yılı ve silindir hacmine göre ödenecek vergi fiyatları farklılık gösterdiğinden önceden hesaplama yapmanız bütçenizin yararına olacaktır. Aracınızın motoruna ve yaşına göre de bu ücret her sene değişiyor.

Trafik Sigortası

Her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası, trafik kazasında kusurlu olan sürücünün karşı tarafa verdiği maddi zararları ve karşı tarafın bedeni zararlarında hastane masraflarını karşılayan bir sigortadır. Trafik kazasında kusurlu olup da trafik sigortası yaptırmamış olan sürücüler bu masrafları kendi bütçeleri ile karşılamak durumundadır. Trafik sigortasında genelde taksit uygulanmıyor.

Trafik sigortası olmayan araç sahiplerine ceza kesiliyor o nedenle bu sigortayı mutlaka yaptırmalısınız.

Kasko Sigortası

Kasko sigortası; aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi gibi durumları ve kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigortadır. Kasko primi hesaplanırken aracın modeli ve yılına göre tespit edilmiş kasko değeri dikkate alınmaktadır. Kasko, ek teminatlarla genişletilebilen ya da ihtiyaç dışı teminatların poliçeden çıkartılarak bütçeye uygun hale getirilebilen kişiselleştirilebilir bir sigortadır.

Eğer aracınızın sigortası yoksa, kaza sonrası aracınızda oluşabilecek hasarları gidermek için bir kasko sigortası edinmenizde fayda var. Kasko şirketleri, kasko ücretini 3-9 ay taksitlendirebiliyor.

