25 tonluk borular yola savruldu

Kaza, Serdivan ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolunda Adapazarı istikametinden Kocaeli istikametine gitmekte olan ve çelik boru taşıyan 41 VZ 116 plakalı Mustafa Şahin idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonra ise yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi.

TIR'ın dorsesinde bulunan 25 ton ağırlığında ve 36 metre uzunluğundaki iki adet çelik boru düşerek yola savruldu.

Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü Mustafa Şahin aracın kabininde sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Dörtyol Grup Amiri ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kazada yaralanan sürücü olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi alındı.

Öte yandan, kaza esnasında TIR'ın etrafında araç olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Kaza sonrasında yola savrulan çelik borular D-100 karayolu Adapazarı-Kocaeli istikametinin tek şeridini ulaşıma kapattı. Polis ekiplerince ise trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Boruların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAF 10 Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan İstanbul istikametine giden Mustafa Şahin idaresindeki 41 VZ 116 plakalı çelik boru yüklü tır, Beşköprü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce orta refüje daha sonra da yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Şahin yaralanırken, limanda kullanılmak üzere yurt dışına götürüldüğü öğrenilen her biri 25 ton ağırlığında ve 36 metre uzunluğundaki iki çelik boru yola devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından sıkıştığı tırdan çıkarılan Şahin, bölgeden geçen bir ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı karayolunda uzun araç kuyruğu oluşurken, çelik boruların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Karayoluna 25 tonluk borular devrildi Karayoluna 25 tonluk borular devrildi Karayoluna 25 tonluk borular devrildi Karayoluna 25 tonluk borular devrildi Karayoluna 25 tonluk borular devrildi Karayoluna 25 tonluk borular devrildi 25 tonluk borular otoyola devrildi Sakarya'da, duvara çarparak taşıdığı her biri 25 ton ağırlığındaki iki çelik boru D-100 karayoluna devrilen tırın sürücüsü yaralandı.



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