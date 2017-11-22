Batı Karadeniz'de 5 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in iç kesimlerine yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Karadeniz'de halen devam etmekte olan yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine kuvvetli (10-20 cm.), yüksek kesimlerde yoğun (20 cm. ve üzeri) kar yağışı şeklinde olması beklendiği açıklandı.
Başta buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.