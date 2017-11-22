GündemBatı Karadenizde 5 ile yoğun kar yağışı uyarısı
BOLU

Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Sinop hava durumu

Batı Karadeniz'de 5 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji, Batı Karadeniz'in iç kesimlerine yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

  • Karadeniz'de halen devam etmekte olan yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde, yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine kuvvetli (10-20 cm.), yüksek kesimlerde yoğun (20 cm. ve üzeri) kar yağışı şeklinde olması beklendiği açıklandı.

Başta buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

5 günlük Bolu hava durumu

5 günlük Karabük hava durumu

5 günlük Kastamonu hava durumu

5 günlük Bartın hava durumu

5 günlük Sinop hava durumu

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İstanbul'a yağmur Ankara'ya kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
İstanbul'a yağmur Ankara'ya kar yağışı uyarısı

Erzurum'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Erzurum’da yoğun kar yağışı
FOTOĞRAF18
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Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Erzurum kent merkezinde Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına başladı.
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Bazı iş yeri sahipleri de sabahın erken saatlerinde dükkanlarının önünü temizledi. Çocuklar da sabahın erken saatlerinde karlı kaplı cadde ve sokaklarda yürüyerek okullarına gitmeye çalıştı.
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Karın Erzurum'a çok yakıştığını belirten kent sakinleri, Karın birçok yararı var ancak sıkıntısı da çok dedi.
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Karayolları ekipleri yoğun çalışmalar ile yolları ulaşıma açık tutmaya çalışırken kar yağışı da devam ediyor.
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Erzurum’da yoğun kar yağışı
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Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Title
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Erzurum’da yoğun kar yağışı
Erzurum'da dün geceden itibaren aralıksız yağan kar, Palandöken'den sonra kent merkezini de beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Erzurum, Bingöl ve Bayburt yolları kapanma noktasına geldi. Karayolları ekipleri yoğun çalışmalar ile yolları ulaşıma açık tutmaya çalışırken kar yağışı da devam ediyor.
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