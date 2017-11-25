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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den yapılan "YPG'ye silah yok" açıklamasını değerlendiren Çavuşoğu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

ABD Başkanı Trump, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aramış, ikilinin görüşmesine ardından Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Soçi zirvesi, Suriye'deki görüşmeler ve bölgesel konular ele alındı" denilmişti.

"Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • ABD'den yapılan "YPG'ye silah yok" açıklamasını değerlendiren Çavuşoğu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Trump'ın YPG'ye silah yardımının duracağını söylediğini belirtmişti.

Trump: Erdoğan dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "O, dünyanın zor bir bölgesinde çalışıyor. Çok, çok ilgili ve açık olmak gerekirse çok puan topluyor ve ABD ile de birlikte çalışıyor. Ülkelerimiz arasında harika bir dostluk var. Bence biz şu anda hiç olmadığımız kadar yakınız ve bunun büyük bir bölümü kişisel ilişkilerle alakalı" ifadelerini kullanmıştı.

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