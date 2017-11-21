Dört yıldızlı Soçi zirvesi

Suriye’de kalıcı çözüm çalışmalarına yönelik Soçi’de yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmesi öncesinde hazırlık turu bugün ‘komutanlarla’ sürecek.

Suriye konusunun çözümü için Astana sürecini başlatan ve çatışmasızlığı büyük ölçüde sağlayan 3 lider bu kez Suriye’nin geleceğini konuşacak. Suriye için bundan sonra atılacak adımların netleştirilmesi için de liderlerden önce 3 ülkenin dışişleri bakanları siyasi, genelkurmay başkanları ise askeri seçenekleri konuşuyor. Liderlerin görüşmeleri öncesindeki ilk hazırlık turu dışişleri bakanları arasında gerçekleşti.

İLK BULUŞMA ANTALYA’DA

Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşları Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’i ağırladı. Dışişleri bakanları buluşması tam mutabakat ile sonuçlandı.

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İkinci hazırlık turu genelkurmay başkanları arasında olacak. Suriye’deki askeri adımlar, çatışmasızlık noktalarının oluşumu, ateşkesin tam anlamı ile sağlanması, başta DEAŞ olmak üzere Suriye’deki terör örgütlerine karşı atılacak adımlar genelkurmay başkanlarının gündemindeki başlıca konular olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un liderler görüşmesi öncesinde Soçi’de bir araya gelmesi planlanıyor.

TÜRKİYE’NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Hazırlık turlarında Türkiye’nin kırımız çizgisi ise Suriye PKK’sı PYD terör örgütü. Dışişleri bakanları toplantısında Çavuşoğlu, Türkiye’nin kırmız çizgisini hatırlattı. Yine Genelkurmay Başkanları toplantısında da Türkiye’nin PYD’yi terör örgütü olarak kabul ettiği ve terör örgütünün hiçbir uluslararası toplantıda taraf olmasına izin verilmeyeceği hatırlatılacak.

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Hazırlık turlarında ele alınan siyasi ve askeri adımlar yarın liderlerin önüne taşınacak. Lider hazırlık aşamasında ortaya çıkan adımlarla ilgili son sözü söyleyecek. Liderlerin görüşmesinden çıkacak sonuçla Suriye konusunda farklı bir aşamaya geçilmiş olacak.