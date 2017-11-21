FETÖ üyesi eski emniyet amirine ceza: 6 yıl 3 ay

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan sanık eski emniyet amiri, 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık eski emniyet amiri Muharrem Cihan ile avukatı katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" ile "Kakao Talk" uygulaması bulunduğu tespit edilen sanık, aleyhindeki iddiaları kabul etmedi. "ByLock" yüklemediğini "Kakao Talk" uygulamasını ise yurt dışında görev yaptığı sürede ailesiyle ücretsiz konuşmak için kullandığını iddia eden sanığa, mahkeme başkanı nerelerde görev yaptığını sordu.

New York Başkonsolosluğunda çalışmış

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Ankara Polis Koleji'nin ardından koruma şubelerinde ayrıca 2010-2013 yıllarında ABD'nin New York kentindeki başkonsoloslukta koruma amiri olarak çalıştığını ve Malatya'ya atandığını aktaran sanık, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Hekimhan İlçe Emniyet Amirliğinde görev yaptığını kaydetti.

Mahkeme başkanı Hasan Çınar'ın "Kaç kez maaş taltifi aldın?" aldın sorusunu sanık Cihan, "6 veya 7 kez maaş taltifi aldım. Görevim boyunca FETÖ mensuplarını sorgulayan birisiyim. Hep atıl yerlerde çalıştım." diye yanıtladı.

6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı

Mahkeme başkanı Çınar, araya girerek sanığa "Atıl yer dediğin New York" şeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine yeniden söz alan sanık, "ABD'deki görev için ben yedek listeden sınavı kazandım, istemedim ama gönderdiler." dedi.

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Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Musa Erdem Altınhalka, sanığın "ByLock" kullanıcısı olması dolayısıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık, mahkeme heyetince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

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