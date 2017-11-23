FETÖ'nün 22 ülkeye firar eden 45 sorumlusu için iade talebi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, yurt dışına kaçtıkları tespit edilen örgütün üst düzey yönetici ve üyesi firari 45 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmek üzere Adalet Bakanlığına ulaştırıldı.

FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Malta, Burnika Faso, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da yer aldığı 22 ülkede bulundukları tespit edildi.

Bu belirlemeler çerçevesinde, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, "yargı imamlarından" Ahmet Can, "Ege bölge imamı" Bekir Baz, Gülen'in sekretaryası Cevdet Türkyolu, FETÖ istişare üyeleri Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi ve Ahmet Kurucan, "asker ve polis okulları sorumlusu" Sait Aksoy, "yurt dışı işler sorumlusu" Ali Ursavaş ve "albay-yarbay imamı" Suat Yiğit, "Güney Amerika imamı" Hamdullah Bayram Öztürk, eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Talat Katırcıoğlu, FETÖ'nün Türkiye Mütevelli Heyeti finansal sorumlusu İsmet Aksoy ve 9 Ocak'ta Texas'taki North American Üniversitesine rektör olarak atanan Şeref Ali Tekalan için ABD adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi hazırlandı.

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GÜNDEM Teröristbaşı için ABD'ye 7 talepname

Koza-İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı firari Ali Çelik, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil ve "Irak imamı" Talip Büyük için İngiltere'ye iade talepnamesi hazırlayan mahkeme, FETÖ istişare üyesi Nevzat Ayvacı için de Arnavutluk makamlarına iade talepnamesi oluşturdu.

FETÖ'nün 2 numaralı ismi Abdullah Aymaz, "yargı imamlarından" Ahmet Kara, "basın yayın grubu dergiler sorumlusu" Faruk İlk ve "Türkiye imamı" Mehmet Ali Şengül'ün iadesi için Alman makamlarına iade talebinde bulunan mahkeme, FETÖ'nün "istişare heyeti üyesi ve örgüt kadroları irşat imamı" Bahattin Karataş'ı Malta'dan istedi.

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KPSS sorularını dağıtan Sözen Kamboçya'da

FETÖ istişare üyesi Harun Tokak için İsrail, KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği Başkanı İsmail Cingöz ile FETÖ'nün "Batı Avrupa imamı" Süleyman Tiftik için Belçika ve 2010 KPSS sorularının sızdırıldığı ve dağıtıldığı belirtilen Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneğinin Genel Sekreteri Mehmet Hanefi Sözen için Kamboçya adli makamlarına iade talepnamesi hazırlayan mahkemenin, "Asya kıta imamı" Muammer Türkyılmaz için de Türkmenistan'a iade yazısı gönderdiği belirtildi.

Mahkeme, FETÖ'nün "Afrika kıta imamı" Necdet İçel hakkında Mozambik adli makamlarına iade talepnamesi hazırlarken, örgütün "yargı imam yardımcısı" Osman Karakuş ve FETÖ'nün para kasalarından biri olduğu belirtilen Hüseyin Saruhan için de Kırgızistan adli makamlarına iade talebi düzenledi.

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FETÖ'nün "emniyet imamı" olarak bilinen "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ve bu isimden sonra "emniyet imamı" olan Abdülletif Tapkan için Tayland adli makamlarına iade talebi hazırlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün "molla yapılanması"nda yer alan Reşit Haylamaz ve "TSK imamı ve FETÖ istişare üyesi" Ali Bayram için de Mısır'a iade talebinde bulunuldu.

3 sanık için birden fazla ülkeye talep

Mahkeme, Kazakistan'da ikamet ettiği belirlenen FETÖ'nün "Balkanlar imamı" Mustafa Özcan için iade yazısı hazırladı. FETÖ'nün "molla yapılanması"nda bulanan Selman Kuzu hakkında da Madagaskar adli makamlarına gönderilmek için hazırlanan iade talepnamesi tamamlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün "Alevilerden sorumlu imamı" Süleyman Uysal için Norveç, "Hollanda imamı" Necdet Başaran için de Hollanda ve örgütün "tayin ve istişare heyeti üyesi" Naci Tosun için Güney Afrika Cumhuriyeti adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenledi.

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Mahkeme, birden fazla ülkede görüldüğü belirtilen FETÖ istişare üyesi Halit Esendir'in Almanya ve Özbekistan, "Ankara imamı" Cemil Koca'nın Burkina Faso ve Togo Cumhuriyeti, "Sibirya imamı" Sadettin Başer'in Türkmenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti Birleşik ve Birleşik Arap Emirlikleri makamlarından iadesini istedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 22 ülkeye firar eden 45 imamı için iade talebinde bulundu.

İddianame

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden önce açılan davanın iddianamesinde, Gülen'in de aralarında bulunduğu sanıkların, "Anayasayı ihlale teşebbüs etmek" ve "hükümeti yıkmaya teşebbüs etmek" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "siyasi ve askeri casusluk", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri ele geçirmek", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet", "terör örgütü faaliyeti çerçevesinde resmi belgede sahtecilik" ve "suç gelirlerini aklamak" suçlarından 132 yıl birer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

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FETÖ çatı iddianamesinde, örgütün, devlet kurumlarını ele geçirmek, anayasal düzeni yıkarak yerine otoriter, totaliter bir "cemaat oligarşisi/zümre hakimiyetine dayanan devlet düzeni" kurmak ve hükümeti devirmeye teşebbüs etmek suçlarına ulaşmak için kurulduğu ifade ediliyor.

Davanın sanıkları şunlar:

"Fetullah Gülen, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdülkadir Aksoy, Abdullah Aymaz, Abdulletif Tapkan, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kurucan, Ahmet Şahinalp, Alaeddin Kaya, Ali Bayram, Ali Çelik, Ali Çelik, Ali Ursavaş, Bahattin Karataş, Barbaros Kocakurt, Bekir Baz, Cemal Türk, Cemal Uşak, Cemil Koca, Cevdet Türkyolu, Dilaver Azim, Faruk İlk, Halit Esendir, Hamdi Akın İpek, Hamdullah Bayram Öztürk, Harun Tokak, Hüseyin Kara, Hüseyin Saruhan, İbrahim Kocabıyık, İlhan İşbilen, İrfan Yılmaz, İsmail Büyükçelebi, İsmail Cingöz, İsmet Aksoy, Kazim Avcı, Kudret Ünal, Mahmut Akdoğan, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Hanefi Sözen, Muammer Türkyılmaz, Murat Karabulut, Mustafa Yeşil, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Özcan, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Naci Tosun, Necdet Başaran, Necdet İçel, Nevzat Ayvacı, Osman Hilmi Özdil, Osman Karakuş, Önder Aytaç, Rahmi Bıyık, Recep Uzunallı, Reşit Haylamaz, Rıdvan Akovalı, Sadettin Başer, Sadık Kesmeci, Sait Aksoy, Selman Kuzu, Suat Yiğit, Suat Yıldırım, Süleyman Tiftik, Süleyman Uysal, Şerif Ali Tekalan, Talip Büyük, Tuncay Delibaşı ve Ziya Demirel."

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GÜNDEM Firari 10 FETÖ’cü için iade talebi

GÜNDEM Ekrem Dumanlı için iade talebi

OYNAT 00:52 Örgüt üyelerine kaçacakları ülkeleri tek tek saydı FETÖ lideri Fetullah Gülen yayınlanan son konuşmasında Türkiye'de kalan örgüt üyelerine kaçacakları ülkeleri tek tek saydı. Konuşması boyunca bulundukları zor durumu anlatan Gülen örgüt üyelerine bol bol sabır tavsiyesinde bulundu.



